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2026年底地方大選逼近，台北市長蔣萬安尋求連任呼聲高，民進黨派出立委沈伯洋挑戰。對此，國民黨台北市議員鍾小平預測，這場選戰的觀察重點不在於輸贏，而是蔣萬安最終拿下的得票率，將直接決定他未來的總統之路。鍾小平在網路節目《下班瀚你聊》點出，如果蔣萬安能與沈伯洋拉開差距，一舉衝破58%甚至達到60%的大勝門檻，足以讓他直取未來的總統大位；但如果得票率被追到55%以下，甚至是52%對48%，蔣萬安的總統之路恐會變得坎坷。他分析，不論票數多漂亮，國民黨歷經朱立倫、韓國瑜、侯友宜的教訓後「一朝被蛇咬，十年怕井繩」，蔣萬安絕不會越級挑戰2028年大選。蔣萬安未來的掌權藍圖，鍾小平認為，關鍵在於2028年國民黨能否重返執政，2028年如果賴清德連任，2032年毫無疑問就是蔣萬安出馬；若2028年藍營奪回政權，蔣萬安則可以先歷練黨主席、行政院長等要職，再培養八年，現年47歲的蔣萬安即使再歷練九年也才五十多歲，穩紮穩打才是長久之計。