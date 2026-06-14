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立委洪孟楷今(14)日在臉書發文表示，自己無預警被移出林口地方LINE群組「林口大家庭」，事發當天管理員在群組內標記他，詢問關於無人機的相關議題，當時因正處於既定行程中，兩小時後才看到訊息，且群組內已展開討論。由於他的通訊軟體向來由本人親自回覆，當晚他便一邊跑行程、一邊整理相關資料準備回應，不料還來不及送出回覆，就在晚間七點左右被管理員移出群組。對於這起風波，洪孟楷坦言感到遺憾，這段時間差並非刻意已讀不回或迴避問題，過去也從未聽聞有成員因為短時間內未回覆就被移出群組的狀況，當初加入地方社群就是希望提供一個不分藍綠、不分顏色的平台，讓鄉親能夠理性討論地方建設、民生需求與社區發展。他認為，公共議題雖然會有不同的立場，但要保留對話空間，因此比起被退出群組這件事，他更遺憾的是少了一個直接聆聽地方聲音、與鄉親交流互動的機會。洪孟楷強調，對地方的服務不會因此停止，身為新北市第一選區的立委，服務對象是全體鄉親與國民，無論未來在哪一個平台或場合，他和團隊都會繼續站在第一線傾聽並反映民意，努力做好每一件該做的工作，他也向關心他的鄉親支持者表達感謝，讓該推動的政務一步步向前走。