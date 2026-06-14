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中國外交部長王毅率團出訪蒙古，與蒙古總統呼日勒蘇赫展開雙邊高層會晤，探討未來的合作方向，中國官方事後對外釋出的會談紀錄，呼日勒蘇赫在會中宣稱，蒙方未來將持續堅定奉行一個中國原則，台灣、香港、西藏全部定調為中國內政，絕不支持任何形式的台獨主張。我國外交部聲明，對中方顛倒是非、混淆國際視聽的行徑，表達強烈譴責。外交部表示，中方刻意藉由與他國互動的各種場合，一再對外散布「一中原則」的不實謬論，中華民國台灣本身就是一個主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這才是國際公認且不容否認的客觀事實與當前台海現狀，任何政治手段或企圖抹黑台灣，都無法在國際社會上改變這個不爭事實。外交部呼籲國際社會，嚴肅正視北京當局長期以來，以經濟脅迫與利益誘惑等粗暴手段，干預並損及他國主權獨立的行徑，這不僅是針對台灣民主空間的打壓，更是對全球民主體制與國際法治秩序的挑戰，無論面對中方何種形式的外交霸凌與打壓，台灣絕對不會屈服，持續與理念相近的民主夥伴國家深化實質合作、堅守自由陣線，展現國家韌性並積極與國際接軌。