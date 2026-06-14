紐約尼克睽違53年再次奪下NBA總冠軍，捧回奧布萊恩金盃。紐約街頭湧入數千名球迷狂歡，但卻失控演變成街頭暴動，巴士被縱火焚毀，還有一名青少年遭槍擊中彈。
紐約街頭變暴動 少年中彈送醫
路透社報導，在尼克奪下NBA總冠軍後，曼哈頓中城當地時間週六深夜爆發嚴重混亂，大批球迷在湧出擠滿人的酒吧與戶外觀賽場地後，紛紛當街施放煙火並投擲煙霧彈，興奮地整夜高喊「尼克五場解決！」口號，隨著慶祝活動徹夜延續，街頭犯罪與破壞事件也隨之而來。
紐約警察局表示，大約凌晨兩時左右，一名17歲的青少年在時代廣場的狂歡現場遭到槍擊，腳部中彈受傷，緊急送醫。警方隨後在現場逮捕了3名關係人，目前正全面進行扣押與審訊。
世界盃接駁車遭波及 燒毀1輛、砸毀3輛
暴動的群眾也把矛頭指向附近的世界盃接駁專車，當時大約有15輛黃色巴士載著剛看完大紐約地區首場賽事的球迷，突然數百名年輕人為主的群眾包圍車隊，部分瘋狂的民眾甚至強行爬上巴士車頂、闖入車廂內並坐在駕駛座上。
其中一輛黃色接駁巴士在混亂中被人縱火點燃，整輛車陷入熊熊烈火之中，尚不清楚是否有人在縱火案中受傷。此外，現場至少還有另外3輛接駁巴士遭到群眾嚴重砸毀。
足球迷也混入狂歡 打鼓、爬紅綠燈
部分支持巴西足球隊的球迷也加入尼克球迷的行列，在車頂上大肆揮舞著巴西國旗。在全城的其他角落，欣喜若狂的球迷們依舊瘋狂地敲打著鼓、彼此熱烈擁抱，甚至有人不顧危險爬上建築鷹架和交通號誌燈號。
騎警、防暴警察出動 驅散球迷淨空廣場
紐約警方在隱忍並對峙大約2個小時後，採取強硬驅離行動。大批身穿全套防暴裝備的防暴警察排開陣式挺進，沿著街道強力追捕並驅散不肯散去的球迷。多名騎警則騎著警馬組成人牆推進，強力將群眾向後推擠，全面清空了尼克主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）週邊的所有街道與人行道。
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路透社報導，在尼克奪下NBA總冠軍後，曼哈頓中城當地時間週六深夜爆發嚴重混亂，大批球迷在湧出擠滿人的酒吧與戶外觀賽場地後，紛紛當街施放煙火並投擲煙霧彈，興奮地整夜高喊「尼克五場解決！」口號，隨著慶祝活動徹夜延續，街頭犯罪與破壞事件也隨之而來。
紐約警察局表示，大約凌晨兩時左右，一名17歲的青少年在時代廣場的狂歡現場遭到槍擊，腳部中彈受傷，緊急送醫。警方隨後在現場逮捕了3名關係人，目前正全面進行扣押與審訊。
世界盃接駁車遭波及 燒毀1輛、砸毀3輛
暴動的群眾也把矛頭指向附近的世界盃接駁專車，當時大約有15輛黃色巴士載著剛看完大紐約地區首場賽事的球迷，突然數百名年輕人為主的群眾包圍車隊，部分瘋狂的民眾甚至強行爬上巴士車頂、闖入車廂內並坐在駕駛座上。
其中一輛黃色接駁巴士在混亂中被人縱火點燃，整輛車陷入熊熊烈火之中，尚不清楚是否有人在縱火案中受傷。此外，現場至少還有另外3輛接駁巴士遭到群眾嚴重砸毀。
部分支持巴西足球隊的球迷也加入尼克球迷的行列，在車頂上大肆揮舞著巴西國旗。在全城的其他角落，欣喜若狂的球迷們依舊瘋狂地敲打著鼓、彼此熱烈擁抱，甚至有人不顧危險爬上建築鷹架和交通號誌燈號。
騎警、防暴警察出動 驅散球迷淨空廣場
紐約警方在隱忍並對峙大約2個小時後，採取強硬驅離行動。大批身穿全套防暴裝備的防暴警察排開陣式挺進，沿著街道強力追捕並驅散不肯散去的球迷。多名騎警則騎著警馬組成人牆推進，強力將群眾向後推擠，全面清空了尼克主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）週邊的所有街道與人行道。