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▲39歲的梅西將迎來生涯最後一次世界盃挑戰，阿根廷隊長盼率領藍白軍團完成史無前例的二連霸神話。（圖／路透／達志影像）

▲葡萄牙被兩位專家點名有機會，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）或許有望接續梅西（Lionel Messi）之後捧起世足獎盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲即將迎來生涯第六次世界盃的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），即便已 39 歲仍具備歷史級的比賽掌控力，是衛冕軍挑戰二連霸不可或缺的精神象徵。（圖／路透／達志影像）

梅西 vs C羅 世界盃通算數據對決

數據統計 梅西 (Lionel Messi) 🇦🇷 C羅 (Cristiano Ronaldo) 🇵🇹 世界盃最佳戰績 冠軍 (2022) 殿軍 (2006) 出賽場次 / 上場時間 26場 / 2314分鐘 22場 / 1762分鐘 通算進球 (淘汰賽進球) 13球 (5球) 8球 (0球) 通算助攻 (淘汰賽助攻) 8次 (6次) 2次 (0次) 帽子戲法次數 0次 1次 製造進球平均時間 110.2分鐘 / 球 176.2分鐘 / 球 點球罰進 / 主罰次數 4球 / 6次 3球 / 4次 單場最佳球員 (MOTM) 10次 7次

2026年世界盃足球賽點燃戰火，這是當代兩大傳奇巨星38歲的梅西（Lionel Messi）與41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）第六度攜手踏上世界盃舞台。這項前無古人的神蹟，讓兩人在世界頂級大賽上的命運對決成為萬眾矚目的焦點。《ESPN》對此特別解析了阿根廷與葡萄牙在本屆賽事的晉級籤表，一窺這對足壇絕代雙驕在淘汰賽上演夢幻對決的各種可能時間點。在小組賽賽程中，梅西領軍的阿根廷身處J組，將接連迎戰阿爾及利亞、奧地利和約旦；而C羅所在的葡萄牙則在K組，準備對決剛果民主共和國、烏茲別克及哥倫比亞。兩隊均被外界評為能以分組第一之姿昂首晉級。如果阿根廷與葡萄牙皆如預期奪下分組龍頭，且順利闖過32強與16強，兩隊將會在八強賽正面交鋒。籤表顯示，阿根廷在32強可能遭遇烏拉圭等強敵，而葡萄牙在八強前預計不會碰上傳統頂級豪門，這場世紀大戰在八強賽上演的機率非常高。然而，如果兩隊在小組賽都大意失荊州，僅以分組第二晉級並挺過32強，那麼命運將逼迫他們在16強賽提前上演生死決鬥，屆時阿根廷與葡萄牙將各自面臨強碰西班牙和克羅埃西亞的硬仗，晉級難度將直線飆升。而最浪漫的史詩級劇本，則是當其中一隊拿到分組第一，另一隊不幸落至分組第二時，兩人的晉級路徑將完全錯開，唯有雙雙挺進到最後的總決賽，才能在最崇高的世界之巔完成最後一舞。雖然兩人在俱樂部生涯交手過35次，梅西拿下16勝略勝C羅的10勝，且各自攻入22球，但翻開世界盃歷史戰績，剛在卡達世界盃奪冠的梅西，在效率上明顯略勝一籌。梅西目前坐擁26場出賽與2,314分鐘的歷史第一紀錄，並攻入13球、送出8次助攻，其中在壓力極大的淘汰賽階段更是個人獨攬5進球與6助攻。相比之下，C羅的世界盃最佳戰績為2006年的殿軍，累積22場出賽、攻入8球並有2次助攻，且至今在世界盃淘汰賽階段仍未有進球或助攻進帳。不過在製造進球的平均時間上，梅西以每110.2分鐘製造一球的數據，同樣優於C羅的176.2分鐘。本屆世界盃只要兩人踏上草皮一分鐘，就將共同締造歷史上首位「六屆世界盃元老」的偉大紀錄。梅西本屆賽事除了將持續刷新由自己保持的世界盃出場次數與時間外，目前累積21次製造進球（進球＋助攻）的他，也與巴西傳奇球王比利並列歷史第一，本屆只要再有進球或助攻，就能獨享歷史第一人寶座。同時他距離克洛澤（Miroslav Klose）的世界盃16球進球歷史紀錄也僅差3球。雖然C羅在世界盃累積的紀錄略遜一籌，但他依然是男子國際賽足球歷史上的神獸，目前坐擁歷史最多226場出場與最多143次國家隊進球的兩大世界紀錄，今年夏天他在葡萄牙的每一步，同樣都在將足球的極限向上推高。