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提到世界盃足球賽上最讓人心碎的「點球大戰惡夢」，多數球迷腦海中湧現的第一印象，或許是英格蘭著名的點球魔咒、荷蘭隊的心理陰影、1994年義大利傳奇巴吉歐（Roberto Baggio）望天長嘆的悲情背影，或是歷史上唯一兩度在決賽因PK大戰丟掉冠軍的法國隊。然而，根據世界盃官方歷史數據統計，重返巔峰的奪冠熱門西班牙隊，竟然才是世界盃史上輸掉最多次PK大戰的悲情紀錄保持人。貴為本屆世界盃奪冠熱門之一的西班牙，雖然近年來在歐洲賽場上表現亮眼，但他們在世界盃淘汰賽的晉級之路卻意外坎坷。事實上，自從2010年南非世界盃捧起金盃以來，西班牙就再也沒有在世界盃的淘汰賽階段贏過任何一場比賽。2014年巴西世界盃，身為衛冕冠軍的西班牙在小組賽就爆冷出局，而隨後兩屆的世界盃，則都上演點球大戰悲劇。在2018年俄羅斯世界盃上，在16強賽遇到地主的西班牙與對手鏖戰至點球大戰，最終因科克與阿斯帕斯射失而遺憾止步。4年後的卡達世界盃命運再度捉弄人，西班牙同樣在16強賽交手該屆最大黑馬摩洛哥，結果在點球大戰中的表現形同災難，薩拉比亞、索萊爾以及功勳老將布斯克茲接連放槍，最終以0：3遭到淘汰。連續兩屆大賽以最殘酷的方式出局，讓點球成了這支歐洲強權揮之不去的陰影。自1978年世界盃正式引入點球大戰機制以來，西班牙隊至今已經累積了4次PK戰敗仗，高居全球第一，排在他們身後的則是英格蘭、義大利、荷蘭與法國的各3次敗北。相較於本屆爭冠對手阿根廷隊7戰6勝的點球大戰之王勝率，西班牙的通算PK戰績是慘淡的1勝4敗，勝率僅有20%。回顧歷史，西班牙唯一一次在世界盃點球大戰中獲勝，必須追溯到2002年的世界盃。當時他們在16強賽憑藉門神卡西亞斯的神勇表現，以3：2險勝愛爾蘭，但僅僅一輪過後，西班牙在八強遭遇東道主韓國隊再度被拖入點球大戰，最終依舊難逃被淘汰的命運。這種一碰12碼就軟腳的體質，無疑與其強大的統治力形成最大的反差。令人憂心的是，這股點球魔咒近年似乎有蔓延的趨勢。在去年的歐洲國家聯賽決賽中，西班牙與鄰國葡萄牙大戰到延長賽戰成2：2平手，最終在點球大戰中再度以5：7敗北，眼睜睜看著對手捧盃。雖然他們曾在2023年靠PK戰贏過克羅埃西亞，但在2020歐錦賽四強，他們同樣是因PK戰不敵義大利而慘遭淘汰。在這幾場關鍵點球大戰中皆射失罰球、淪為頭號戰犯的當家前鋒莫拉塔，在今年世界盃乾脆直接被總教練割愛淘汰。然而西班牙陣中仍有隱憂，主力門將烏奈·西蒙雖然在俱樂部與國家隊生涯通算有17.8%的撲點率，但截至目前為止，他生涯身披西班牙國家隊戰袍時，僅在點球大戰中成功撲出過一球。如何避免比賽被拖入考驗心臟的12碼對決，或是如何提升球員在極端壓力下的罰球心理素質，將是西班牙教練團在本屆賽事調兵遣將的重中之重。