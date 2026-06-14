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統一獅7：5味全龍

富邦悍將7：0台鋼雄鷹

中華職棒今（14）日仍因全台有雨天氣影響賽事，洲際中信兄弟、樂天桃猿一戰早早就宣布延賽，新莊則在持續雨勢中硬著頭皮開打。統一獅今日打線給「悲情大醫師」布雷克不少火力援助，不過牛棚高塩將樹救援失敗，單局丟4分導致布雷克無緣勝投持續悲情，然而昨日單場狂敲5安的陳傑憲今日再度當英雄，此役雙安貢獻4打點，連兩戰獲選MVP。本週賽事結束後味全龍仍以5場勝差穩坐戰績龍頭，富邦則居第二名，台鋼些微0.5場緊追在後，後段班則依序為統一、樂天、兄弟。⚾️6/14中職戰果：味全龍與統一獅今日分別推派鋼龍及布雷克洋投先發對決，獅子軍打線在4局用連續3安打2保送攻下3分，讓布雷克6局失1分投退場時保有勝投候選人身份，且陳傑憲在第7局又追加打下2分保險分。不過高塩將樹在第8局「放火」，先是四壞球保送王順和，接著又被郭天信、朱育賢、張政禹連續安打追到僅剩2分差，雖成功解決劉基鴻但遭李凱威掃出帶有2分打點的追平德州安打，使得比賽重回原點，也讓布雷克的勝投飛了。不過獅隊打線第9局靠林子豪率先敲安上壘，接著陳重羽代打上場成功犧牲短打，陳傑憲高飛犧牲打再度貢獻打點，終場統一7：5驚險擊敗味全，陳傑憲連兩戰奪單場MVP。新莊球場富邦悍將與台鋼雄鷹一戰，因不斷大雨雙方球員都戰得辛苦，比賽因雨延後開打，戴培峰、池恩齊連續安打讓富邦先馳得點，申皓瑋觸身球上壘後，富邦策動雙盜壘再下一城。三局下雨勢越下越大導致比賽陰雨暫停，中斷約2小時後比賽再次開打，第3、4局兩局富邦持續追加分數，第6局王念好打回1分後，王苡丞敲出2分打點全壘打，將領先拉開至7分差。加上先發投手李東洺聯手牛棚勝利組林栚呈、張奕、曾峻岳聯手封鎖台鋼打線，全場僅讓台鋼敲出4安打，終場富邦7：0取得完封勝。