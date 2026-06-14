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美國與伊朗正為停火協議努力，美國總統川普預告將在6月14日簽署停火協議，被視為給自己的80大壽禮物。但作為停火的一環，以色列仍在與黎巴嫩交火，成為一大隱憂。此外，伊朗官媒也稱伊朗尚未就協議做出最終決定。CNN報導，川普14日將迎來80歲生日，對內對外都有宏大慶祝計畫。對內，將在白宮南草坪舉辦UFC終極格鬥冠軍賽；對外，川普則宣稱將與伊朗正式簽署一項區域停火協議。但CNN分析，原本應作為這項和平大計核心一環的黎巴嫩戰火，卻在此關鍵時刻再度復燃，讓川普精心盤算的「生日停火協議」面臨胎死腹中的危機。德黑蘭當局一直將黎巴嫩的全面停火，視為整個中東區域廣義協議中不可或缺的先決條件。然而，當地的武裝衝突非但沒有止息，反而於當天再度迎來慘烈升級。真主黨（Hezbollah）日前跨越邊境向以色列北部發動砲火突襲，以軍隨後展開強力報復，空襲了黎巴嫩首都貝魯特的南郊達希耶地區。本月初，川普高調宣布上一次的黎巴嫩停火協議時，他還在社群媒體上表示「以色列不會攻擊真主黨，真主黨也不會攻擊以色列」，如今脆弱的停火又被打破。面對盟友的首都遭受轟炸，伊朗是否仍願意與美方簽署這份看似即將到手的和平協議，目前已被打上巨大的問號。事實上，相較於美方先前一廂情願對外釋放「和平協議即將在24小時內達陣」的極度樂觀，伊朗方面的態度始終顯得冷淡CNN也報導，伊朗國家媒體早前報導，儘管美國總統川普聲稱14日將簽署一項協議，但伊朗尚未就華盛頓和德黑蘭之間擬議的諒解備忘錄做出最終決定。伊朗保守派人士對與美國達成的協議的部分內容表示反對。一位著名的強硬派人士馬哈茂德·納巴維安（Mahmoud Nabavian）表示，如果伊朗簽署該協議，「我們實際上將淪為美國的殖民地」。