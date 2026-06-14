2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，C組摩洛哥首戰踢出一場漂亮的戰役，以1：1踢平世界強權巴西。不過該場比賽留下一個有趣的奇觀，西班牙媒體《阿斯報》報導，在第19分鐘進行輪替後，摩洛哥場上的陣容完全由「海外出生」的球員組成。這些球員雖然擁有摩洛哥血統，但分別出生於西班牙、法國或荷蘭，這是世界盃歷史上首度出現這種情況。其中18歲新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi）法國出身，首戰精彩表現，讓西媒直呼「挖到寶」。
摩洛哥場上一度全「海萬出生」 超級新星保亞迪法國出生
《阿斯報》指出，摩洛哥與巴西一役，當本土出生的奧納希（Azzedine Ounahi）被換下、莫拉貝（El Mourabet）替補登場時，當時場上代表摩洛哥奮戰的11名球員中，沒有任何一個人是在摩洛哥本土出生的。這不僅展現了摩洛哥移民、僑民在全球各個社會階層中的巨大影響力，也反映了摩洛哥足協在歐洲進行人才發掘與招攬、以提升國家隊實力的巨大成功。
在這場比賽中，攻入追平進球的賽巴里（Ismael Saibari）是出生於西班牙塔拉薩（Tarrasa）的加泰隆尼亞人；陣中的兩大核心球星哈基米（Achraf Hakimi）與迪亞斯（Brahim Diaz）也同樣出生於西班牙；而摩洛哥超級新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi），則是出生於法國，再次體現了摩洛哥足球計畫的未來走向。
保亞迪年僅18歲卻技驚四座 西媒：「挖到寶」
保亞迪對陣巴西時的表現簡直令人瘋狂，年僅18歲的他，在場上展現了極強的掌控力，從頭到尾完全壓制住了巴西明星中場卡塞米洛（Casemiro）。這位效力於法甲里爾隊的中場核心，是最新一位加入摩洛哥國家隊的球員，他的歸化僅在1個月前才塵埃落定，當時摩洛哥官方還大張旗鼓地大肆宣傳。
隨著保亞迪的加入，摩洛哥成功從法國隊手中，搶走了這位在法國U21國家隊中最具前途的新星之一。毫無疑問，保亞迪這次歸化取得了巨大的成功，而他在世界盃首戰、甚至是在面對巴西這樣的大舞台上，立刻用場上表現證明了這一點。他目前的身價估計達5000萬歐元（約18.3億新台幣），簡直是撿到便宜（挖到寶）。
網路瘋傳摩洛哥球員持他國護照 西媒：「摩洛哥證明有本錢走更遠」
與此同時，最近幾小時內網路上瘋傳著一張照片，畫面中是迪亞斯與門將布努（Yassine Bounou）分別持西班牙和加拿大護照入境美國的場景。他們之所以擁有這些護照，正是因為他們出生在這些國家，而他們的家人當初前往當地是為了尋求更好的未來。
《阿斯報》直言，這正是當前摩洛哥精神的生動寫照，是一支從國家文化最深處扎根建立，但在結構上卻日益歐洲化的球隊。在世界盃的舞台上，摩洛哥再次證明了，他們絕對有本錢指望走得更遠、挑戰更高的榮譽。
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《阿斯報》指出，摩洛哥與巴西一役，當本土出生的奧納希（Azzedine Ounahi）被換下、莫拉貝（El Mourabet）替補登場時，當時場上代表摩洛哥奮戰的11名球員中，沒有任何一個人是在摩洛哥本土出生的。這不僅展現了摩洛哥移民、僑民在全球各個社會階層中的巨大影響力，也反映了摩洛哥足協在歐洲進行人才發掘與招攬、以提升國家隊實力的巨大成功。
在這場比賽中，攻入追平進球的賽巴里（Ismael Saibari）是出生於西班牙塔拉薩（Tarrasa）的加泰隆尼亞人；陣中的兩大核心球星哈基米（Achraf Hakimi）與迪亞斯（Brahim Diaz）也同樣出生於西班牙；而摩洛哥超級新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi），則是出生於法國，再次體現了摩洛哥足球計畫的未來走向。
保亞迪對陣巴西時的表現簡直令人瘋狂，年僅18歲的他，在場上展現了極強的掌控力，從頭到尾完全壓制住了巴西明星中場卡塞米洛（Casemiro）。這位效力於法甲里爾隊的中場核心，是最新一位加入摩洛哥國家隊的球員，他的歸化僅在1個月前才塵埃落定，當時摩洛哥官方還大張旗鼓地大肆宣傳。
隨著保亞迪的加入，摩洛哥成功從法國隊手中，搶走了這位在法國U21國家隊中最具前途的新星之一。毫無疑問，保亞迪這次歸化取得了巨大的成功，而他在世界盃首戰、甚至是在面對巴西這樣的大舞台上，立刻用場上表現證明了這一點。他目前的身價估計達5000萬歐元（約18.3億新台幣），簡直是撿到便宜（挖到寶）。
網路瘋傳摩洛哥球員持他國護照 西媒：「摩洛哥證明有本錢走更遠」
與此同時，最近幾小時內網路上瘋傳著一張照片，畫面中是迪亞斯與門將布努（Yassine Bounou）分別持西班牙和加拿大護照入境美國的場景。他們之所以擁有這些護照，正是因為他們出生在這些國家，而他們的家人當初前往當地是為了尋求更好的未來。
《阿斯報》直言，這正是當前摩洛哥精神的生動寫照，是一支從國家文化最深處扎根建立，但在結構上卻日益歐洲化的球隊。在世界盃的舞台上，摩洛哥再次證明了，他們絕對有本錢指望走得更遠、挑戰更高的榮譽。
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