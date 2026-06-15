近期在收藏市場上出現一筆震撼人心的交易，一款保存長達40多年的未拆封任天堂《超級瑪利歐兄弟》經典遊戲卡匣，在拍賣會上以300萬美元的天價成交。不僅打破過去的最高成交紀錄，更以相當於一棟豪宅的價值，在電子遊戲公開拍賣歷史上寫下全新的里程碑。
這場引發各界關注的電子遊戲專場拍賣會，是由知名的海瑞德拍賣行於6月12日、6月13日所舉辦。在這場盛會中，被列為第28025號拍品的《超級瑪利歐兄弟》遊戲卡匣成為全場焦點，最終以高達300萬美元的價格成功拍出，折合新台幣約為9500萬元。
能夠創下如此驚人的天價，這款遊戲卡匣的完美保存狀態功不可沒。該拍品在拍賣前經過了專業評級機構 PSA 的嚴格鑑定，評級師最終給予了9.6 A++的極高評分。這個分數是目前該同版本中已知的最高評分紀錄，證明了其品相的無可挑剔。
在外觀特徵上，這款拍出天價的卡匣保留了任天堂早期生產的珍貴細節。最特別的是它帶有亮面貼紙封條，這個關鍵細節顯示該卡匣是屬於1986年初的第二批生產版本。這樣的特徵賦予了這款遊戲極高的歷史價值，也讓它在收藏市場中具備了難以取代的稀有性。
回顧電子遊戲的發展歷史，任天堂是在1985年底正式發售NES主機以及首發的遊戲軟體。在當時，早期未拆封版本的主機與遊戲包裝盒，大多是採用光面貼紙來作為封口，這與後來市面上開始流行的收縮膜包裝有著很大的不同。
正因為包裝方式的演進，此次拍出的第二批貼紙封口版本顯得格外珍貴。在目前的收藏紀錄中，這款以9500萬元成交的卡匣，被認為是目前已知最早期、且仍然保持未拆封完美狀態的《超級瑪利歐兄弟》實體遊戲之一。這筆交易不僅展現了復古遊戲的驚人魅力，也再次證明了經典文化資產的無可估量價值。
我是廣告 請繼續往下閱讀
能夠創下如此驚人的天價，這款遊戲卡匣的完美保存狀態功不可沒。該拍品在拍賣前經過了專業評級機構 PSA 的嚴格鑑定，評級師最終給予了9.6 A++的極高評分。這個分數是目前該同版本中已知的最高評分紀錄，證明了其品相的無可挑剔。
回顧電子遊戲的發展歷史，任天堂是在1985年底正式發售NES主機以及首發的遊戲軟體。在當時，早期未拆封版本的主機與遊戲包裝盒，大多是採用光面貼紙來作為封口，這與後來市面上開始流行的收縮膜包裝有著很大的不同。
正因為包裝方式的演進，此次拍出的第二批貼紙封口版本顯得格外珍貴。在目前的收藏紀錄中，這款以9500萬元成交的卡匣，被認為是目前已知最早期、且仍然保持未拆封完美狀態的《超級瑪利歐兄弟》實體遊戲之一。這筆交易不僅展現了復古遊戲的驚人魅力，也再次證明了經典文化資產的無可估量價值。