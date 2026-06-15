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▲黃珊珊（左）表示黃大煒（右）是比家人更親的摯友。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

歌手黃大煒的胞姊昨（14）日透過律師表示，他近日於美國夏威夷去世，享壽61歲；然而黃大煒交往30多年的女友Vicky卻對律師聲明內容充滿質疑，透露將在黃珊珊律師的陪同下前往香港了解狀況。對此黃珊珊發文表示，黃大煒離世後12天親友才得知噩耗，其死因離奇到讓人無法接受，身為他的摯友、多年委任律師，將在取得家人授權後進一步了解黃大煒先生的死因，並釐清相關疑慮。對於黃大煒突然離世，黃珊珊昨日在臉書上難過表示，「他是我的家人，二十多年來他與我是比家人更親的摯友，我生病，他和女友帶我到處遍尋名醫，我選舉，他們每場活動必到，我們一起過年、一起運動、一起跑馬拉松，一起練瑜伽，一起經歷人生的喜怒哀樂。」看得出兩人私交甚篤。坦言自己很少掉眼淚，但聽聞噩耗眼淚卻止不住，更難以相信好友突然過世。黃珊珊強調雖黃大煒的姊姊委託律師發表公開信，但他的死因及之前突發異常狀況，離奇到實在讓人無法接受，「身在台灣的至親好友都難以置信，黃大煒的家人，除了兩位姊姊，還有母親與兩位弟弟，家人與所有歌迷朋友都有權利知道事實真相。」另外，黃珊珊也提到黃大煒與女友Vicky相知相愛長達30年，不但共同生活、工作，更是人生伴侶，但Vicky與與至親好友卻在他過世12天之後才透過媒體得知死訊，讓眾人錯愕。黃珊珊表示：「本人與黃大煒先生也是二十多年的摯友，親如家人，更是黃大煒先生多年的委任律師，將在取得家人授權後進一步了解黃大煒先生的死因並釐清相關疑慮。」黃大煒兩個姊姊Consulina及Joann透過「漢英得力法律事務所」陳鎮宏律師發出他辭世的聲明，在聲明中也稱兩位姊姊為黃大煒的全體繼承人，將全權處理他的後事，後續他的音樂資產也以該律師事務所為唯一合法授權窗口。文中更特別提到：「在此之後，除了二位姊姊，没有任何人在過去或未來有權代表黃大煒。且除本所之外，黃大煒先生亦未委託任何人作為其演藝事業對外聯絡的統一窗口，律師委任乙事更係由黃家直接委任。」