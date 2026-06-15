美國總統川普（Donald Trump）6月14日迎來80歲大壽，他在當天與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）先後證實，美伊已達成和平協議。有美媒披露，川普80歲生日當天依舊忙碌，不只忙伊朗戰爭，還要打給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）喬俄烏戰爭。
根據《CNN》報導，克里姆林宮表示，普丁週日與川普通話，祝對方80歲生日快樂，討論了美俄雙邊關係發展，該次通話持續快1個小時，川普再次呼籲盡快結束俄烏戰爭。
克里姆林宮發言人烏沙科夫（Yri Ushakov）指出，雙方同意美國特使威特科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner，川普女婿）近期再次到訪俄羅斯，普丁還告訴川普，如果澤倫斯基想會面，就應該自己去莫斯科。
克里姆林宮並透露，川普在通話過程告知普丁，美伊協議即將達成，預計週日稍晚宣布，不久後，他就與謝里夫先後發文。
澤倫斯基亦證實當天和川普講過電話，除了祝賀美國總統生日快樂以外，雙方也進行了許多重要議題的「深入討論」，2人都同意會在七國集團（G7）峰會期間進一步磋商。
美伊真的達成協議了？美國副總統白宮待命
據悉，當地時間週日下午，美國副總統范斯（JD Vance）進入了白宮西廂，不排除是為了諒解備忘錄的最終敲定做準備。
目前尚不清楚，美伊和平協議是電子簽署，還是也有實體簽約儀式，按照謝里夫的說法，正式儀式19日在瑞士舉行。
范斯在接受美媒簡短電訪時表示，他或川普都有可能出席，現在還在商討具體安排。然而，報導指出，出於安全和權力交接的考慮，美國特勤局（US Secret Service）通常不鼓勵正副總統同時在國際公開場合露面。
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克里姆林宮發言人烏沙科夫（Yri Ushakov）指出，雙方同意美國特使威特科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner，川普女婿）近期再次到訪俄羅斯，普丁還告訴川普，如果澤倫斯基想會面，就應該自己去莫斯科。
克里姆林宮並透露，川普在通話過程告知普丁，美伊協議即將達成，預計週日稍晚宣布，不久後，他就與謝里夫先後發文。
澤倫斯基亦證實當天和川普講過電話，除了祝賀美國總統生日快樂以外，雙方也進行了許多重要議題的「深入討論」，2人都同意會在七國集團（G7）峰會期間進一步磋商。
美伊真的達成協議了？美國副總統白宮待命
據悉，當地時間週日下午，美國副總統范斯（JD Vance）進入了白宮西廂，不排除是為了諒解備忘錄的最終敲定做準備。
目前尚不清楚，美伊和平協議是電子簽署，還是也有實體簽約儀式，按照謝里夫的說法，正式儀式19日在瑞士舉行。
范斯在接受美媒簡短電訪時表示，他或川普都有可能出席，現在還在商討具體安排。然而，報導指出，出於安全和權力交接的考慮，美國特勤局（US Secret Service）通常不鼓勵正副總統同時在國際公開場合露面。
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