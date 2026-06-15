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▲皮球彈地後剛好砸在鎌田大地的頭上再次發生折射，費布魯亨雖然奮力觸碰到球也無力回天，就此日本隊2：2完成驚天絕殺。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽F組首輪今（15）日火熱登場，面對陣中坐擁一眾五大聯賽球星、被視為奪冠大熱門的「無冕之王」荷蘭隊，亞洲頭號種子日本男足在陣容殘缺、兩度落後的絕境下毫不退縮，硬是憑藉中村敬斗的折射破網，以及比賽第89分鐘鐮田大地的頭槌追平，以2：2逼平世界排名第8的荷蘭，讓日本隊奪下這寶貴的1分積分。值得一提的是，本屆世界盃率先登場的4支亞洲球隊寫下了2勝2平的不敗戰績，徹底顛覆世界足壇的傳統認知。本屆世界盃日本隊一波三折，賽前包括三笘薰、南野拓實以及遠藤航等中前場絕對核心皆因傷缺陣，讓外界一度看衰藍武士的晉級前景。上半場雙方踢得相對謹慎，荷蘭前鋒馬倫多次嘗試轉身抽射與頭槌，都被日本隊神勇的混血門將鈴木彩艷化險為夷；而日本隊的中村敬斗與上田綺世也屢屢製造險境，半場雙方以0：0戰平。下半場易邊再戰，戰局瞬間陷入白熱化。第51分鐘，荷蘭隊賴金德斯（Tijjani Reijnders）開出定位球被解圍，鄧弗里斯（Denzel Dumfries）果斷傳中，利物浦鐵衛范戴克（Virgil van Dijk）門前高高躍起頭槌破門，幫助荷蘭取得1：0領先。這顆進球也讓將滿35歲的范戴克成為荷蘭隊史世界盃第二年長的進球球員。不過荷蘭隊並沒高興太久，僅僅6分鐘後，日本隊久保建英在左側展現驚人盤帶，中村敬斗接球後內切冷射，皮球擊中前田大然發生折射、鑽入網窩，殺的荷蘭門將費布吕亨（Bart Verbruggen）一個猝不及防，日本瞬間將比分追成1：1平手。第64分鐘，荷蘭隊中場核心赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）持球長驅直入敵方腹地分球，右路的薩默維爾（Crysencio Summerville）展現頂級個人能力，內切兜射遠角同樣擊中立柱彈進球門，荷蘭2：1再度超前。隨後荷蘭主帥科曼（Ronald Koeman）果斷連續換上廷貝爾、阿克等中後場球員加固防線，試圖將勝利揣進口袋；而日本隊主帥森保一則換上小川航基、伊東純也放手一搏。眼看比賽時間一分一秒流逝，傷停補時即將到來，日本隊的堅持終於在第89分鐘迎來奇蹟。伊東純也右側角球開出，埋伏在禁區的小川航基甩頭攻門，皮球彈地後剛好砸在鎌田大地的頭上再次發生折射，費布魯亨雖然奮力觸碰到球也無力回天，就此日本隊2：2完成驚天絕殺。進球瞬間日本隊替補席全體衝入球場狂歡，看台上的日本球迷更是激動落淚。隨著日荷大戰以2：2握手言和，2026世界盃開賽至今，已出戰的4支亞洲球隊交出了令人難以置信的成績單。除了日本隊以35%控球率硬撼歐洲豪門荷蘭外，韓國隊以2：1逆轉歐洲勁旅捷克、卡達隊在補時階段1：1絕平瑞士、澳洲隊更以2：0完封土耳其，向世界宣告亞洲球隊已正式告別世界盃的「陪跑」時代，成為世界足壇不可忽視的全新力量。