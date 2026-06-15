巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）、美國總統川普（Donald Trump）、伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）發聲，證實美伊和平協議（諒解備忘錄）內容已敲定，預計本週五簽署。總部位於卡達的《半島電視台》整理目前各方回應，並提醒在協議真的簽下去之前，每一秒都非常重要，尤其要注意以色列的動作。
停火協議知多少？
目前細節尚不清楚，但從巴基斯坦總理和美國總統在社群平台的發文來看，情況大概是：
1. 雙方同意停止在所有戰線上的戰鬥，包括黎巴嫩。
2. 正式簽約儀式將於6月19日在瑞士舉行。
3. 川普表示荷姆茲海峽的交通應該恢復，不應向船隻收取任何費用。
4. 美國同意解除對伊朗港口的海上封鎖。
5. 本週還將舉行一系列技術磋商會議。
6. 卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其，都因對協議的貢獻而被感謝。
還有哪些人說話了？
卡達外交部表示，歡迎美國、伊朗針對諒解備忘錄達成協議，向巴基斯坦以及一同努力、創造條件的各方致上謝意。
卡達的聲明強調，始終堅定支持透過對話與和平手段，促進地區與國際安全穩定，期待各方繼續本著積極、建設性的精神，鞏固和促進更多成果。
美國副總統范斯（JD Vance）則稱讚道，停火協議意味著新中東來臨，川普為中東地區的改變創造了真正的空間，現在就希望伊朗能從此開啟新時代。
范斯重申，伊朗永遠不會擁有核武，這對美國來說是關鍵，對美國人民而言絕對是好事，希望能源價格能夠因此下降，他和川普都有可能出席簽約儀式。
伊朗駐土耳其大使館也在X平台發文，打下：「歡迎來到新時代的中東」，雖未言明，但被視為對美伊達成協議的部分表態。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也發文祝賀美伊達成協議，並留意到協議是在川普80歲生日當天宣布的，說道：「美國很幸運能擁有這樣一位勇氣非凡、力量卓越、幽默感無與倫比、深具愛國情懷的領導人。總統先生，生日快樂！」
英國首相施凱爾（Keir Starmer）亦發聲，隨時準備支持美伊技術性會談，將注意力轉向「全面落實」諒解備忘錄，確保荷姆茲海峽重新、完全、永久開放，有關核武的部分也要留意，呼籲現在就必須恢復荷姆茲海峽的航行自由。
準備主持七國集團（G7）峰會的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這是多國夥伴共同努力的外交成果，呼籲衝突各方迅速、全面執行該協議。
與施凱爾的論調一致，馬克宏也呼籲，荷姆茲海峽必須盡快、無條件重新開放，英法等歐洲國家已準備好提供支援，相關資源已到位，隨時可以部署；同時，法國亦將繼續支持黎巴嫩的穩定與國家主權。
高枕無憂了？外媒提醒留意這件事
報導提醒，目前距離停火協議正式簽署還有4天，在這段期間，任何時刻、任何事情都仍有出錯的可能。
外界不知道以色列接下來會怎麼做，畢竟在美伊宣布達成協議前幾小時，以色列仍在與黎巴嫩交火；也不確定伊朗是否會就此緩和局勢、停止對以色列的攻擊。
分析認為，川普的相關聲明將不會受到以色列歡迎，尤其是與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係密切的右翼媒體，認為這將被視為「伊朗的勝利，以色列的政治與戰略失敗」。
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目前細節尚不清楚，但從巴基斯坦總理和美國總統在社群平台的發文來看，情況大概是：
1. 雙方同意停止在所有戰線上的戰鬥，包括黎巴嫩。
2. 正式簽約儀式將於6月19日在瑞士舉行。
3. 川普表示荷姆茲海峽的交通應該恢復，不應向船隻收取任何費用。
4. 美國同意解除對伊朗港口的海上封鎖。
5. 本週還將舉行一系列技術磋商會議。
6. 卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其，都因對協議的貢獻而被感謝。
還有哪些人說話了？
卡達外交部表示，歡迎美國、伊朗針對諒解備忘錄達成協議，向巴基斯坦以及一同努力、創造條件的各方致上謝意。
卡達的聲明強調，始終堅定支持透過對話與和平手段，促進地區與國際安全穩定，期待各方繼續本著積極、建設性的精神，鞏固和促進更多成果。
范斯重申，伊朗永遠不會擁有核武，這對美國來說是關鍵，對美國人民而言絕對是好事，希望能源價格能夠因此下降，他和川普都有可能出席簽約儀式。
伊朗駐土耳其大使館也在X平台發文，打下：「歡迎來到新時代的中東」，雖未言明，但被視為對美伊達成協議的部分表態。
與施凱爾的論調一致，馬克宏也呼籲，荷姆茲海峽必須盡快、無條件重新開放，英法等歐洲國家已準備好提供支援，相關資源已到位，隨時可以部署；同時，法國亦將繼續支持黎巴嫩的穩定與國家主權。
報導提醒，目前距離停火協議正式簽署還有4天，在這段期間，任何時刻、任何事情都仍有出錯的可能。
外界不知道以色列接下來會怎麼做，畢竟在美伊宣布達成協議前幾小時，以色列仍在與黎巴嫩交火；也不確定伊朗是否會就此緩和局勢、停止對以色列的攻擊。
分析認為，川普的相關聲明將不會受到以色列歡迎，尤其是與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係密切的右翼媒體，認為這將被視為「伊朗的勝利，以色列的政治與戰略失敗」。
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