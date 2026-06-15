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2026年世界盃E組首輪點燃戰火，連續兩屆世界盃在小組賽爆冷出局的德國男足，首戰展現了殘暴的進攻火力。面對隊史首度殺入世界盃會內賽、世界盃史上人口最少的島國庫拉索，德國隊憑藉哈弗茨（Kai Havertz）的梅開二度，以及全隊多點開花的猛烈攻勢，最終以7：1血洗對手。這場大勝不僅讓德國隊時隔12年再度拿下世界盃開門紅，更以世界盃通算239顆總進球數，超越宿敵巴西隊，獨享歷史第一寶座。本場比賽在休士頓體育場點燃戰火，吸引了68021名球迷進場。開賽僅第6分鐘，德國隊就展現身價高達9.98億歐元的絕對主宰力，由維爾茨（Florian Wirtz）精準做球，恩梅加（Felix Nmecha）建功，為德國隊迅速取得1：0的夢幻開局。然而在第21分鐘，迎來了歷史性的一幕。世界排名僅82名、全隊身價僅2600萬歐元的庫拉索發動驚奇反擊，科梅嫩西亞（Livano Comenencia）在禁區中央接應隊友傳球，在一片混亂中起左腳抽射，皮球擊中德國防守球員後發生折射，騙過了德國傳奇門將諾伊爾（Manuel Neuer），奇蹟般地鑽入球網。這個進球是庫拉索隊史在世界盃會內賽的「第一顆進球」，讓看台上的加勒比海球迷瞬間陷入歇斯底里的瘋狂。庫拉索球員馬爾加里塔（Jearl Margaritha）賽後激動表示：「雖然球不是我進的，但我感覺那就是我。這屬於我們每一個人、屬於整座島嶼，大家把肺都要喊出來了。」庫拉索的頑強反抗徹底激怒了日耳曼戰車。第38分鐘，布朗開出角球，施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）禁區內高高躍起頭槌破門，幫助德國以2：1奪回領先。上半場補時階段，恩梅加突入禁區被對方放倒獲得點球機會，由哈弗茨穩穩主罰命中，德國在半場結束時已取得3：1的領先。下半場戰局徹底淪為德國隊的主場。第47分鐘，基米希（Joshua Kimmich）送出助攻，穆夏拉（Jamal Musiala）破網；隨後在第68分鐘與第78分鐘，布朗（Nathaniel Brown）與昂達夫（Deniz Undav）互相喂球，在10分鐘內連進兩球，將比分改寫為慘不忍睹的6：1。第88分鐘，哈弗茨單刀挑射得手、個人梅開二度，也將終場比分定格在7：1。這個驚人的比分，也讓無數球迷瞬間聯想起2014年世界盃準決賽上，德國血洗東道主巴西的史詩級慘案。值得一提的是，庫拉索78歲的荷蘭籍傳奇教頭艾德沃卡特（Dick Advocaat）成為世界盃歷史上年紀最長的主帥；而德國隊38歲的納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）則是本屆最年輕的總教練，兩人高達40歲的年齡差也成為場外津津樂道的話題。「我們非常需要這場具有說服力的大勝，」德國隊主帥納格爾斯曼賽後欣慰表示：「這極大地提升了球員們的自信心。我們的表現向球迷證明了戰車依舊具備統治力，我們現在的狀態比開賽前好太多了。」不過他也直言接下來會遇到更強硬的對手，球隊還有可以做得更好的地方。取得3分積分且手握6顆淨勝球的德國隊，下一場小組賽將移師多倫多，強碰非洲傳統勁旅「大象軍團」科特迪瓦；而寫下歷史紀錄的庫拉索，則將前往堪薩斯城與南美悍將厄瓜多爾展開生死之戰。