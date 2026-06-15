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▲小S昨日迎來48歲生日。（圖／小S 徐熙娣臉書）





女星小S（徐熙娣）昨（14）日迎來48歲生日，她下午2點先是在社群發文，分享她跟已故姊姊大S參加賽車比賽的故事後，深夜11點多又再度發文，思念大S，「」這段文字看出她們姊妹情深，讓粉絲鼻酸。小S昨日深夜在IG、FB發文，貼出一張她與大S年輕時的合照，只見小S掌鏡，大S在後面做出瞇瞇眼的怪表情，還疑似想比中指，照片看起來相當活潑可愛。小S也在貼文中寫道，大S永遠停留在48歲，她自己昨日也過48歲生日了，「」。小S正能量喊話姊姊，會繼續代替她守護家中的一切，這篇貼文讓無數粉絲鼻酸，IG與FB分別累積19萬、8萬人按讚。大家看了紛紛留言，「真的好想念珊喔！謝謝妳們留了那麼多影像，讓大家記得妳們的各種美好」、「生日快樂，好浪漫的一席話，姊妹的愛是永恆的」、「帶著她的那份勇敢堅強走下去，祝妳生日快樂一切安康」。而近日國際天文學界在最新發布的《小天體命名工作組公告》電子刊物中，正式宣佈將第208663號星命名為「徐熙媛」星（Xuxiyuan=2002 GF11）。這顆行星是由知名香港業餘天文學家、香港天文學會前會長楊光宇在2002年4月12日於美國亞利桑那州的沙漠之鷹天文台發現的，近期才透過審核，正式以大S的名字命名，以此紀念她，也難怪小S會說姊姊「已真正成為天上的一顆星了」。