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鋒面+西南風增強！梅雨再灌2天「中南部下到橘紅」

▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

梅雨周三逐漸趨緩！端午連假重回夏天

▲未來一周天氣有3階段變化，全台有雨天氣持續至周三，端午連假恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

受到滯留鋒面與西南風增強影響，今（15）日全台各地仍有雨，中央氣象署今早針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雨特報；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（15日）天台灣仍位於鋒面前緣，加上西南風帶來豐沛水氣，中、南部地區還是容易下雨或大雨，其他地區屬於小雨或短暫雨的天氣型態，雷雨帶發展旺盛時需特別注意瞬間大雨及強陣風，提醒戶外活動、工作的朋友要多留意天氣變化。台灣颱風論壇指出，週二（16日）水氣有機會減少一點，降雨情況會緩和許多，但各地天氣還是處於不穩定狀態，預計要等到週三（17日）過後隨著太平洋高氣壓逐漸西伸，日漸籠罩台灣後，天氣才會回穩，正式入夏。氣象署表示，今日雨勢仍大，各地需防短延時豪雨，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率；周二起鋒面遠離，但水氣仍多，各地氣溫漸回升，各地約31、32度，局部近山區可能更高，需特別留意；周三中南部降雨稍微趨緩，但仍有局部短暫陣雨；其他地區轉為多雲到晴，但要防範午後局部大雨。週四起至端午連假將重回夏天、午後雷雨天氣型態，各地大多恢復為多雲到晴的好天氣，各地高溫炎熱，高溫來到32、33度以上，局部地區有機會來到36度，另外東南部地區持續有焚風發生機率，農作物請加強防護。