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▲庫拉索球迷喜極而泣。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃E組首輪，世界排名第10的「日耳曼戰車」德國隊以7：1的殘暴比分，血洗了首度叩關世界盃、世界排名僅第82的加勒比海島國庫拉索。這場比賽除了驚人的分差被外界大肆討論，同時也成為國際足壇檢視本屆世界盃「擴軍至48隊」是好是壞的經典範例，一面是豪門與弱旅之間難以抹平的殘酷鴻溝，另一面則是小國足球走向世界舞台的極致浪漫。賽前，德國隊因為近期的熱身賽狀態不佳，被穆勒（Thomas Müller）與前利物浦傳奇名帥克洛普（Jürgen Klopp）等德國名宿的嚴厲批評。然而，這場比賽成為年輕核心穆夏拉（Jamal Musiala）最好的正名之戰。穆夏拉在下半場開局不久便攻入一球，全場製造了兩次絕佳機會、在14次地面對抗中贏下9次，甚至積極參與防守、完成了3次鏟斷。他的突破與積極性，徹底粉碎了庫拉索在20分鐘後的反擊企圖。除了穆夏拉，此役德國隊多名球星皆打出MVP級別的數據。恩梅加（Felix Nmecha）開賽僅6分鐘就破門，隨後又在禁區內製造點球；哈弗茨（Kai Havertz）則展現極高效率，在上、下半場的尾聲各進一球，包括主罰點球與末段的單刀反越位破網，完成梅開二度。德國隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）賽後透露，賽後更衣室裡響起了德國流行歌曲《這班火車沒有煞車》（Der Zug hat keine Bremse），「這正是我們想做到的，沒有煞車、不斷前進、不斷前進。」雖然最終演變成一場大屠殺，但庫拉索在比賽前半段完美扮演了「大衛挑戰歌利亞」的角色。第21分鐘，科梅嫩西亞（Livano Comenencia）轟入了庫拉索世界盃隊史的首顆進球，一度將比分扳成1：1平手。這記進球不僅讓現場大批庫拉索球迷的狂歡，也一度逼迫德國隊直面內心最深處的恐懼，勾起他們在2018年和2022年連續兩屆世界盃止步小組賽的慘痛記憶。「他們用第一腳射門就扳平了比分，那時候看看我們如何應對這個局面，是一件很有趣的事，」納格爾斯曼坦言，庫拉索的進球給了德國隊證明自身韌性的機會，「我們試圖在進攻端尋找幸運時刻，而隨後那個非常關鍵的定位球讓我們重新取得了領先。」這場7：1的慘烈賽果，再度將世界盃擴軍的爭議推上風口浪尖。反對者認為，世界盃從32隊擴充到48隊，雖然讓維德角、約旦、烏茲別克和庫拉索等四支新軍得以首度亮相，卻也不可避免地製造了更多實力懸殊的「大屠殺慘案」。然而，這場比賽也向世人展示了擴軍最迷人的一面。雖然庫拉索遭遇了一場痛徹心扉的慘敗，但科梅嫩西亞的那顆進球將永遠載入庫拉索史冊。全場68021名觀眾中，庫拉索球迷製造了熱烈、令人動容的助威氛圍，賦予了這場比賽超越勝負的價值。納格爾斯曼賽後也大讚對手：「不僅是德國球迷，庫拉索的球迷也表現得棒極了。這是一個充滿情感的世界盃開局。當你在90分鐘內創造出如此好的賽果和如此動人的情感氛圍時，總是會有一種滿足感。」庫拉索的78歲老帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）則顯得十分豁達，呼籲球隊保持自信往前看：「我們必須意識到，這是一次非常棒的征程。也許在第二場或第三場比賽會迎來驚喜，但也可能沒有。不論如何，我們能參與這項全球最大的盛事，就已經感到無比幸福。五、六天後還有另一場比賽，到時候球員們可以做得更好。」