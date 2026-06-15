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2026年世界盃足球賽小組賽出現極端戰力落差！由「戰車軍團」德國隊領銜，面對本屆賽會史上最小參賽國、人口僅15.8萬的庫拉索（Curacao），德國隊毫不留情地以7：1血洗對手，不僅締造本屆世界盃開賽以來的最懸殊比分，更在比賽中狂刷各項數據紀錄，庫拉索老帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）看到如此悽慘的比分，也忍不住落下淚來。開賽僅6分鐘，德國隊中場恩梅加（Felix Nmecha）接獲維爾茨（Florian Wirtz）助攻破門，刷新本屆世界盃「最快進球紀錄」。儘管庫拉索靠著科梅嫩西亞（Shurandy Sambo）在第21分鐘的補射扳平比分，寫下隊史世界盃首顆進球，但這卻成了這支加勒比海小國全場唯一的亮點。隨後比賽進入德國隊的表演時間，德軍進攻如入無人之境，最終以7比1橫掃對手。替補上陣的昂達夫（Deniz Undav）成為本場最大功臣，他在第64分鐘替補登場後，短短時間內貢獻1進球、2助攻，成為自2014年「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodriguez）以來，首位在世界盃以替補身份達成此成就的球員。本場比賽的場邊焦點，莫過於庫拉索的78歲傳奇主帥艾德沃卡特。這位荷蘭籍名帥在開賽前便因帶領小國締造歷史殺入世界盃，激動地在場邊落淚；當第21分鐘球隊扳平比分時，他更是振臂狂吼，彷彿童話即將上演。然而，隨著慘敗成真，艾德沃卡特賽後情緒近乎崩潰。他坦言能接受敗給強大的德國，但1：7的比分讓他難以置信：「我可以接受1：4的差距，但7球實在太過分了。你能看出不是每位球員都能適應世界盃這種等級的賽事。」艾德沃卡特更罕見公開批評子弟兵：「當球員無法發揮出最佳狀態，比賽會變得非常困難，我們丟球丟得太過輕易。」儘管德國隊攻勢猛烈，但這場比賽也反映了世界盃擴軍後的現實挑戰。面對德國隊強大的個人技術與戰術素養，庫拉索的防線完全潰堤。面對這場「噩夢般」的首秀，庫拉索雖帶著慘痛的傷疤離開賽場，但正如艾德沃卡特所言，這畢竟已經發生了，球隊必須儘快調整心情，因為本週日他們還將面臨厄瓜多隊的挑戰。