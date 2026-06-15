熱帶擾動恐生成！氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、日（15、16日）兩天仍受到滯留鋒面南移和西南季風影響，預估中南部仍有劇烈天氣和較大雨勢出現；等到週三起各地雨勢慢慢趨緩，端午連假天氣將轉為晴熱如盛夏，山區午後則須嚴防雷雨；但端午節後將有「熱帶擾動」可能生成，預估路徑將朝東北方向大迴轉，無侵台機率，但仍需進一步觀察。
梅雨還沒停！今、明繼續下：周三逐漸趨緩
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、明（15、16日）兩天滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面中南部有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅，其他地區亦有較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫如下：北部22至30度、中部23至32度、南部22至32度、東部22至34度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週三、四（17、18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，週三仍在「西南季風」範圍内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。
端午連假天氣好熱！恐有熱帶擾動生成：最新路徑、對台影響曝
針對端午連假天氣，吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週五至下週三（19至24日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。
不過週五端午節（19日）起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵臺機率，因有不確定性，應續觀察。
端午連假天氣重回夏季！高溫飆35度、防午後大雨
同時，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」亦表示，週五端午節當天受到太平洋高壓逐漸西伸影響，環境水氣減少，大氣趨於穩定，白天氣溫偏高、紫外線偏強，外出活動請注意防曬，並補充水份。
林得恩分析，端午節當天各地為多雲到晴天氣，午後仍有局部短暫雷雨或陣雨的機會；特別是中部以北、宜蘭地區及其它山區。端午節連假（19日至21日）天氣也類似，同樣屬於天氣炙熱加上午後大雨型態！針對高溫預測，台灣各地為攝氏31至35度之間，位於離島、外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也在攝氏29至31度。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今、明（15、16日）兩天滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面中南部有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅，其他地區亦有較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫如下：北部22至30度、中部23至32度、南部22至32度、東部22至34度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週三、四（17、18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，週三仍在「西南季風」範圍内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。
針對端午連假天氣，吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週五至下週三（19至24日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。
不過週五端午節（19日）起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵臺機率，因有不確定性，應續觀察。
同時，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」亦表示，週五端午節當天受到太平洋高壓逐漸西伸影響，環境水氣減少，大氣趨於穩定，白天氣溫偏高、紫外線偏強，外出活動請注意防曬，並補充水份。
林得恩分析，端午節當天各地為多雲到晴天氣，午後仍有局部短暫雷雨或陣雨的機會；特別是中部以北、宜蘭地區及其它山區。端午節連假（19日至21日）天氣也類似，同樣屬於天氣炙熱加上午後大雨型態！針對高溫預測，台灣各地為攝氏31至35度之間，位於離島、外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也在攝氏29至31度。