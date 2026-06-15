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2026年世界盃足球賽小組賽F組迎來首場震撼教育，FIFA排名第18的日本隊面對世界排名第8的歐洲強權荷蘭隊，展現出驚人的韌性。日本隊在兩度落後的情況下，兩度扳平比分，最終以2：2與荷蘭握手言和，成功搶下寶貴的一分。截至目前為止，亞洲球隊在本次世界盃目前繳出2勝2和的不敗戰績，成為各大洲中唯一未嘗敗績的區域，再度向世界宣告亞洲足球的崛起。比賽過程跌宕起伏，荷蘭隊先由隊長范戴克（Virgil van Dijk）頭球破門取得領先，日本隨即由中村敬斗遠射還以顏色；下半場荷蘭靠著薩默維爾（Crysencio Summerville）再次超前，但在比賽第89分鐘，日本隊展現了強大的意志力，角球開出後由小川航基爭搶頂向門前，球意外擊中鎌田大地的頭部彈入網內，完成了不可思議的絕平。知名足球評論員本田圭佑在NHK轉播賽事時表示：「這就是日本隊變強的證明！在這種大舞台上，兩度落後還能兩度追平強敵，證明日本足球的水準已經提升到另一個層次。對日本而言，這場比賽能夠保持不敗，真的非常了不起。」日本隊主帥森保一賽後對球員的拼搏精神讚不絕口：「雖然沒能贏球很遺憾，但球員們在兩度落後時完全沒有放棄。他們向世界證明了，這支球隊能以團結一心、強悍且頑強的態度戰鬥到最後一刻。」對於球隊在關鍵時刻利用角球戰術戰勝身高佔優的荷蘭隊，森保一強調這是球員執行力的展現。儘管陣中缺少遠藤航這位定海神針，但球隊透過陣型的高度壓縮與冷靜處理，成功封鎖了荷蘭隊的中路突破，這場平局對日本隊而言，無疑是極大的心理激勵。儘管賽果理想，但本田圭佑同時點出了令他擔憂的一點——久保建英在下半場因膝傷被迫退場。本田圭佑憂心忡忡地說：「塔克（久保建英）的膝蓋狀況令人擔心，如果他受傷，我們將被迫重新調整攻擊陣容，這對後續的比賽會是巨大的打擊。」目前亞洲球隊在小組賽展現了極高的競技水準，成為本屆世界盃最大的驚喜。日本隊在這場艱困的平局中，展現了不再畏懼歐洲強權的心理素質。隨著小組賽賽程持續進行，日本隊能否在下一戰爭取關鍵三分，將是這群「藍武士」能否衝擊隊史最佳成績的關鍵。