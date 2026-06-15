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2026年世界盃F組首輪上演日荷大戰。賽前，英超熱刺前主帥、曾執教日職聯（J.League）的澳洲名帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou），與曼聯傳奇基恩（Roy Keane）、內維爾（Gary Neville）一同受邀擔任轉播嘉賓。波斯特科格魯在節目中大膽預言：「一旦日本隊突破最後的心魔，總有一天，他們真的有可能贏得世界盃冠軍。」波斯特科格魯曾在日職聯橫濱水手執教並率隊奪冠，對日本足球有非常深刻的洞察。今晚日本陣中的兩大核心久保建英與前田大然，過去都曾是他麾下的愛將。看著昔日的子弟兵如今在世界最大的足球舞台發光發熱，他感到無比自豪。「我一直都非常看好日本足球，」波斯特科格魯對主持人表示：「如果未來有哪個歐洲和南美之外的國家能夠贏得世界盃，日本絕對是我的首選，因為他們這些年的進步有目共睹。現在日本球員幾乎都在歐洲頂級聯賽效力，在世界盃前的熱身賽中，他們不僅能拿好成績，面對世界級強隊時，同樣能踢出極高水平的內容。」他更提到日本足協著名的「百年足球計畫」，笑稱日本人的規劃實在太有條理、太系統化了，「我以前經常跟他們說：『你們別總覺得自己才走到第20年，其實你們的實力已經走到第60年了。』」不過，曾帶領澳洲袋鼠軍團與日本多次交手的波斯特科格魯，也一針見血地指出了藍武士與世界頂級強權之間，缺少了最後一塊關鍵拼圖。在觀看澳洲隊以2：0完封土耳其的比賽後，波斯特科格魯大讚澳洲隊展現了強大的氣勢，而這恰恰是日本隊目前最欠缺的心態。「我一直覺得，日本隊還缺少一點澳洲隊昨晚展現出來的東西，那就是一種堅定的信念，真正相信自己能夠成為比賽中的主導者。」波斯特科格魯分析，日本隊至今還是習慣把自己定位成一個「發展中」的足球國家，心態上過於謙遜。在基恩與內維爾兩位足壇大前輩身旁，波斯特科格魯雖然謙虛地表示自己拿過的獎杯沒兩位老戰友多，但他對日本足球的未來成就卻非常堅定。「一旦他們突破最後這層心理障礙，真正建立起『我們能夠擊敗世界頂級強隊』的信念，那麼一切都會變得完全不同。」波斯特科格魯在賽前最後強調：「事實上，我們已經開始看到這樣的跡象了。我認為日本隊在這屆世界盃絕對有機會走得很遠。總有一天，他們會捧起大力神盃。」隨後進行的比賽中，日本隊在兩度落後的絕境下，硬是憑藉著中村敬斗與鎌田大地的進球，以2：2驚天絕平世界排名第8的荷蘭隊。藍武士在場上展現出的那股永不放棄的鐵血韌性，似乎正在用實際行動，一步步印證這位澳洲名帥的「奪冠預言」。