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▲日本球迷再度拿出了自備的藍色垃圾袋，開始細心地在看台各處收集雜物。（圖／美聯社／達志影像）

▲國際體育媒體《ESPN》特別報導了這一幕，並以「不同於任何傳統的傳統」為題，盛讚日本球迷在賽後清理自己區域的舉動。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽F組首輪，日本隊以2比2頑強逼平強權荷蘭隊。除了精彩的戰局，賽後日本球迷延續了過往世界盃的傳統，自動自發清理看台垃圾的行動，再次成為國際媒體焦點。更有趣的是，NFL明星球員傑米斯·溫斯頓（Jameis Winston）也被捕捉到主動加入行列，協助日本球迷清掃，畫面隨即在網路上瘋傳。在這場於達拉斯舉行的激戰中，日本隊展現了強大韌性，兩度落後兩度追平，成功搶下寶貴積分。賽後，當大多數球迷陸續離場時，日本球迷再度拿出了自備的藍色垃圾袋，開始細心地在看台各處收集雜物。國際體育媒體《ESPN》特別報導了這一幕，並以「不同於任何傳統的傳統」為題，盛讚日本球迷在賽後清理自己區域的舉動。這種不僅展現公德心，更體現日本文化中對公共空間尊重的「藍色浪潮」，在國際間已成為世界盃賽場上的一道特殊風景。事實上這幾乎成為每一屆世界盃的一種慣例，上一屆、上上一屆也有日本隊球員將休息室打掃得一塵不染的新聞，歐美國家對於日本人這種自發的民族性感到震驚，並對此好奇和尊敬。這場清掃行動中最令人意外的亮點，是NFL紐約巨人隊的球星傑米斯·溫斯頓。他被捕捉到身穿日本代表隊球衣，與日本球迷一同穿梭在觀眾席間，協助清理瓶罐與垃圾。FOX Sports 的官方社群帳號分享了這一系列畫面，溫斯頓親民的舉動隨即引發各界熱議，不少球迷笑稱：「這畫面真的太溫馨！」儘管國際媒體普遍給予高度正面評價，但這則新聞在日本國內卻引發了兩極討論。部分日本網友在留言區表示，這確實是「日本的驕傲」；但也有不少網民持保留態度，酸言批評道：「如果在國內的澀谷、新宿街頭也能這麼做就好了」、「不要只在海外做秀，請把這份精神帶回國內」。