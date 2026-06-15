美國總統川普（Donald Trump）於美國時間14日晚間發文證實，美國、伊朗和平協議「現已完成」，消息一出，國際油價應聲下跌。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，截至美東時間當晚6點多，西德州原油（WTI）期貨已下跌4.8%，每桶報80.80美元；布蘭特期油也瀉3.9%至每桶83.89美元。
川普在第1則貼文打下荷姆茲海峽將完全開放，美國海軍會立即解除對伊朗的海上封鎖：「世界各國的船隻，發動引擎吧！讓石油自由流動！」
隔沒多久，川普又發出第2則貼文，內容是：「隨著協議週五簽署，荷姆茲海峽將重新開放，以便進行排雷作業，屆時石油將再次從海峽兩端流向該地區乃至全世界！」
川普強調，這項偉大的協議將為整個地區帶來和平與安全，過去許多任總統都曾試圖與伊朗實現和平，但都以失敗告終，現在終於出現1位能幫忙實現真正和平的總統，意指他自己。
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川普在第1則貼文打下荷姆茲海峽將完全開放，美國海軍會立即解除對伊朗的海上封鎖：「世界各國的船隻，發動引擎吧！讓石油自由流動！」
隔沒多久，川普又發出第2則貼文，內容是：「隨著協議週五簽署，荷姆茲海峽將重新開放，以便進行排雷作業，屆時石油將再次從海峽兩端流向該地區乃至全世界！」
川普強調，這項偉大的協議將為整個地區帶來和平與安全，過去許多任總統都曾試圖與伊朗實現和平，但都以失敗告終，現在終於出現1位能幫忙實現真正和平的總統，意指他自己。
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