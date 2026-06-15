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▲黃大煒與Vicky感情穩定，黃家長輩也都知道兩人交往。（圖／黃大煒臉書）

▲黃大煒姊姊透過律師發布的聲明，字字句句都像是要跟Vicky切割。（圖／漢英得力法律事務所提供）

61歲歌手黃大煒在美國時間2日過世，與他愛情長跑31年的經紀人女友Vicky（趙濰佳）相當崩潰，透露黃大煒曾多次跟她求婚，最後一次她終於答應，兩人還說要找時間去登記，想不到如今卻已天人永隔。Vicky也心碎直言：「我還是不相信他死了！」強調自己會和律師追查真相，她也透露黃大煒死因不明，警方已介入調查，要確認是否為自然死亡。根據《壹蘋新聞網》報導，Vicky透露，和黃大煒一起住在美國的2個姊姊，直到13日才跟香港的媽媽還有弟弟聯絡，告知黃大煒的死訊。Vicky認為相當不合理，怎麼會在黃大煒過世10多天後才通知其他家人。而他們也至今未看到死亡證明，無法確認黃大煒死因，Vicky指出，目前警方已介入調查，要釐清黃大煒是否為自然死亡，還是有意外導致，但她也透露黃大煒確實有心臟病史。另外，Vicky直言，她與黃大煒交往半輩子，黃大煒其實曾多次跟她求婚，直到最後一次她才答應，結果兩個人還沒有約到登記時間，就傳來黃大煒的死訊，這讓她難以置信，以淚洗面。但兩人雖未登記，不過Vicky早已獲得黃家長輩的認可，黃大煒外婆過世時，她曾以「外孫媳婦」的身分被列入訃聞中。Vicky也表示黃大煒移居夏威夷是為了讓她專心在台灣治病，因Vicky罹患胃癌，近期又腫瘤復發，目前仍在治療。Vicky也坦言，自己確實與黃大煒有因姊姊的事情發生過爭執，短暫失去聯絡，但她強調兩人並未正式提分手，她還是很愛黃大煒，從不後悔跟他在一起。Vicky對於黃大煒姊姊透過律師發布的聲明也提出質疑，指出黃大煒生前並未留下遺囑，雙方針對黃大煒的遺產繼承還有歌曲版權、社群所有權歸屬，似乎各持己見。Vicky說他將在黃大煒的好友、前台北市副市長黃珊珊的陪同下，奔赴香港與黃大煒的母親、弟弟會合，全力追查黃大煒死亡真相並捍衛相關權益。