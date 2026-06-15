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日本男足在2026年世界盃小組賽首輪以2：2驚天絕平歐洲豪強荷蘭，踢出一場熱血戰役的賽後卻傳出令人揪心的重磅噩耗。陣中中場靈魂、效力於西甲皇家社會的「日本梅西」久保建英，在比賽下半場遭到荷蘭悍將粗暴鏟球，隨後因無法堅持自請退場。賽後久保建英並未接受媒體採訪，雖然目前能自行行走，但退場時臉上痛苦的表情以及名宿內田篤人、本田圭佑的擔憂，都讓日本隊的晉級之路蒙上陰影。現年25歲、效力於西甲皇家社會的久保建英，此役依舊是日本隊前場的進攻發動機。比賽到了下半場，荷蘭隊加大了對他的身體對抗強度。在下半場中段的飲水時間時，轉播畫面就捕捉到久保建英神情嚴峻，正入神地拉伸大腿並對足部進行冰敷，似乎身體已有些許不適。不料，第71分鐘時久保建英在左路持球推進時，荷蘭隊身材高大的主力後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）祭出飛鏟逼搶。慢動作顯示，鄧弗里斯的鞋底直接重重撞擊在久保的膝蓋上，久保建英隨即痛苦倒地，面部表情極度扭曲。經過隊醫短暫進場治療後，久保建英曾試圖回到場邊進行慢跑測試，但隨後他一邊摸著大腿與膝蓋，一邊無奈地朝著教練席高舉雙手擺出「X」的退場手勢，並落寞地癱坐在邊線上。第75分鐘，日本隊被迫用小川航基將他換下。久保建英因傷退場的畫面，讓日本球界與全網球迷瞬間陷入集體焦慮。賽後，擔任《NHK》球評的日本傳奇球星本田圭佑神色凝重地表示：「建英的膝蓋狀況真的讓人非常擔心。如果他受傷無法出戰，接下來的比賽伊東純也可能就無法繼續扮演下半場登場的『超級王牌』，而是必須直接進入先發名單。這樣一來，日本隊接下來誰能來當板凳奇兵？這對調度影響太大了。」而擔任《DAZN》講評的前國腳內田篤人則從受傷部位進行了令人揪心的專業剖析：「從畫面來看，撞擊點是在膝蓋內側，我很擔心他的內側韌帶是不是受到了損傷。希望他能趕快恢復，也祈禱其他球員能及時分擔這個位置。」針對外界最關心的傷勢推進，總教練森保一在賽後記者會上表示：「關於久保的傷勢，目前我還沒有收到醫療團隊的詳細報告。不過剛剛看到他已經能自己行走了，我正誠心地祈禱這只是輕傷。目前一切都還無法確定。」據日媒《日刊體育》透露，久保建英賽後並未立即前往醫院，而是留在休息室接受國家隊醫療團隊的密集觀察與檢測，賽後罕見地沒有接受媒體聯訪。日本網路各大社群與論壇出現無數球迷紛紛留言集氣：「拜託一定要是輕傷啊！」、「下一場對美國看來很難上了」、「沒有久保的創造力，日本隊世界盃的進攻會變得很艱難…」。