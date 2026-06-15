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在結束長達53年的漫長等待後，紐約尼克隊正式奪下2026年NBA總冠軍。他們今（15）日抵搭乘達美航空（Delta Air Lines）的包機返回紐約，機場還安排了盛大水門禮（water-cannon salute）迎接。為了慶祝這座得來不易的金盃，紐約市政府於奪冠後不到24小時內，火速公佈了冠軍遊行的詳細規劃。這將是尼克隊史首次舉行官方冠軍遊行，預計將把整個大蘋果渲染成代表性的橘藍色彩。根據官方公告，尼克隊的冠軍遊行將於本週四（當地時間）上午10點正式展開。遊行隊伍將穿越曼哈頓下城著名的「英雄峽谷」（Canyon of Heroes），起點設在砲台公園（The Battery），一路沿著百老匯大道（Broadway）向北行進，最終抵達市政廳（City Hall）。屆時，球員、教練團及球團高層將在市政廳門口舉行隆重的市民慶典，並獲頒象徵紐約市榮耀的「城市之鑰」。儘管尼克隊曾於1970年與1973年奪冠，但當時皆未舉辦過正式的冠軍遊行，因此這場週四的盛會，對紐約運動史而言，不僅是遲到了半個世紀的慶祝，更是隊史首次正式遊行。紐約市長瑪丹尼（Zohran Mamdani）在官方聲明中難掩興奮：「五十多年來，紐約客一直在等待這一刻。歷經無數次遺憾、心碎與滿懷希望，這座城市從未停止相信尼克隊。」為了慶祝這座歷史性獎盃，市政廳及紐約市內各主要地標建築，自奪冠當晚起，便紛紛亮起了象徵尼克隊的橘藍燈光。在遊行規劃公開前，冠軍隊伍已於周一搭乘官方合作夥伴達美航空的包機抵達紐約。球隊降落時，機場特別安排了禮儀性的水門禮迎接這群英雄，由總決賽FMVP布朗森（Jalen Brunson）親手捧著奧布萊恩金盃走下機艙。這支在總決賽展現強大韌性、四場勝利皆逆轉雙位數分差的傳奇隊伍，將在週四正式站上紐約的心臟地帶。對於這群苦等超過半世紀的球迷而言，週四早晨的百老匯大道，無疑將迎來這座城市歷史上最狂熱的一場冠軍慶典。