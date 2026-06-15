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麥當勞：中薯、蛋捲冰淇淋買一送一！免費送雞塊 13大優惠券

▲端午節麥當勞買一送一優惠券開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

漢堡王：端午節黑醬風雲「雞薯條1元」加購優惠！

本周6月19日星期五迎接端午節，麥當勞表示，APP全球版先推出13大優惠券，中薯、蛋捲冰淇淋、奶昔都買一送一！免費送雞塊、大薯等速食，歡樂送優惠也有得吃，本文整理最新麥當勞優惠券一次看。漢堡王表示，開吃黑醬風雲新品搭配雞薯條只要加購價1元。歡樂送限定！買任一分享餐「免費送6塊麥克雞塊」◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬◾️單點中薯買一送一◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」◾️單點蛋捲冰淇淋買一送一◾️單點38元飲品買一送一◾️買任一分享盒「免費送大薯」◾️單點西西里金選咖啡買一送一◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一◾️單點金選美式（冰）買一送一◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。歡慶端午節，漢堡王表示，即日起至6月21日，購買雙層牛無麵包堡或雙層脆雞無麵包堡「免費送中杯飲料」；即日起至6月17日，臨櫃或官網購買黑醬安格斯牛肉堡或黑醬烤雞堡，「加1元多一件」雞薯條優惠。