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2026年世界盃F組首輪賽事中，世界排名第18的日本男足靠著頑強的韌性、攻入追平球，以2：2逼平曾奪下三屆世界盃亞軍的傳統強權荷蘭隊。這場得來不易的平手，不僅為藍武士進帳了寶貴的1分積分，更直接觸發了日本隊在世界盃賽場上的「首戰不敗就晉級」歷史鐵律，為連續三屆殺入世界盃淘汰賽奠定了絕佳的基調。綜觀日本隊過去7屆的世界盃征戰史，第一場比賽的賽果幾乎百分之百左右了藍武士該屆的最終命運。歷史數據顯示，只要日本隊能在首戰保持不敗、順利拿到積分，最後都能成功從小組賽突圍。回顧過去，日本隊在2002年日韓世界盃首戰2：2逼平比利時、2010年南非世界盃1：0擊退喀麥隆、2018年大賽2：1復仇哥倫比亞，以及2022年卡達世界盃以2：1爆冷擊敗強權德國隊。這四屆首戰寫下不敗紀錄的賽事，日本隊最終全數闖入16強。相反地，只要日本隊在首戰吞下敗仗，包括1998年、2006年與2014年，最終結局皆是在小組賽階段便打包回家。對於世界盃首戰的極高重要性，日本隊史世界盃出場紀錄保持人、出賽高達15場的傳奇後衛長友佑都過去就曾指出，國際大賽的第一場比賽就是球隊能否乘風破浪的關鍵。他曾直言，球隊能不能順利搭上勝利的浪潮，完全取決於初登場的表現，因此每逢首戰，全隊都是抱持著「這場比賽就是決賽」的必死決心去迎戰。如今藍武士再度複製首戰不敗的走勢，在兩度落後的劣勢下展現鋼鐵意志，硬是從強敵荷蘭手中咬下1分積分。這股永不放棄的精神不僅驗證了長友佑都口中的大賽氣勢，也讓全隊在面對接下來的對手時，注入了一劑強心針。除了歷史吉兆力挺，本屆美加墨世界盃的全新賽制，也讓日本隊的這1分積分顯得價值連城。這屆由美國、墨西哥、加拿大史上首度三國共共辦的世界盃，參賽隊伍正式從傳統的32隊擴大至48隊。賽制隨之迎來巨變，過去必須取得小組前2名才能晉級的窄門被大幅拓寬。現在除了各組前2名能直接出線外，12個小組中「成績最好的8個小組第三名」，同樣能獲得晉級32強淘汰賽的門票。這意味著，日本男足在面對同組實力最強的種子球隊荷蘭時成功咬住比分，手握2顆進球與1分積分，在接下來面對同組其他對手時，已經佔據了極其有利的戰略主導權。只要在接下來的賽程中穩定發揮，連續三屆叩關淘汰賽的目標幾乎已是指日可待，對此日本網友也興奮喊：「穩了」、「一場一場來就好。」