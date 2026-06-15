伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）證實，「伊斯蘭瑪巴德諒解備忘錄（美伊諒解備忘錄）」文本已最終敲定，將於本週五（19日）在瑞士正式簽署，伊朗最高國家安全委員會（Iran’s Supreme National Security Council）也已確認。
伊朗媒體引述伊朗最高國家安全委員會秘書處說法，與美國達成的協議包括：立即停止所有戰線（包括黎巴嫩戰線）的敵對行動，美國結束對伊朗港口的海上封鎖，並對巴基斯坦、卡達的調解努力表達感謝。
據悉，若協議週五順利簽署，雙方將進入60天談判期，期間雙方將談判核問題、美國如何解除對伊朗制裁、重建伊朗經濟機制、對各方承諾的核查機制等等。
在美國和伊朗達成結束戰爭的協議後，英國、法國、德國和義大利發表聯合聲明，準備解除對伊朗相關制裁，以換取伊朗針對核計畫採取措施。
這4個歐洲國家表示，如果伊朗能確保其核計劃「明確、可核查」，那它們也已準備解除對伊朗的制裁，強調伊朗絕不能獲得核武，歐洲隨時準備與美國、伊朗和國際原子能總署（IAEA）合作，實現相關目標。
歐洲諸國的聲明也呼籲，立即開放荷姆茲海峽，並重申黎巴嫩主權、領土完整的重要性。黎巴嫩問題在本波中東戰爭扮演重要角色，伊朗支持的黎巴嫩真主黨多次與以色列交火，而伊朗也曾為了真主黨遭受美伊攻擊，違反停火協議反擊。
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據悉，若協議週五順利簽署，雙方將進入60天談判期，期間雙方將談判核問題、美國如何解除對伊朗制裁、重建伊朗經濟機制、對各方承諾的核查機制等等。
在美國和伊朗達成結束戰爭的協議後，英國、法國、德國和義大利發表聯合聲明，準備解除對伊朗相關制裁，以換取伊朗針對核計畫採取措施。
這4個歐洲國家表示，如果伊朗能確保其核計劃「明確、可核查」，那它們也已準備解除對伊朗的制裁，強調伊朗絕不能獲得核武，歐洲隨時準備與美國、伊朗和國際原子能總署（IAEA）合作，實現相關目標。
歐洲諸國的聲明也呼籲，立即開放荷姆茲海峽，並重申黎巴嫩主權、領土完整的重要性。黎巴嫩問題在本波中東戰爭扮演重要角色，伊朗支持的黎巴嫩真主黨多次與以色列交火，而伊朗也曾為了真主黨遭受美伊攻擊，違反停火協議反擊。
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