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▲鎌田大地開啟了他的留洋傳奇，先後效力於德甲法蘭克福、比甲聖圖爾登、義甲拉素，並於2024年轉戰英超水晶宮。（圖／美聯社／達志影像）

在近期結束的2026年世界盃足球賽小組賽首戰中，日本隊在與歐洲強權荷蘭隊的激戰中以2：2驚險逼平。除了中村敬斗的遠射外，整場比賽的靈魂人物、被日本媒體譽為國家隊新任領袖的鎌田大地（Daichi Kamada），用統治級的表現向全球宣告了其作為世界級中場的地位。日本媒體《足球頻道》回顧其生涯，盛讚鎌田大地從被淘汰球員磨練成如今國家隊不可或缺的人物，直言其目前地位就像梅西（Lionel Messi）在阿根廷隊一樣。回顧鎌田大地的足球生涯，並非一帆風順。他曾因在大阪飛腳青訓系統中被淘汰而一度面臨危機，更曾受腰傷困擾，差點與足球夢擦身而過。然而，他並未因此放棄，轉而進入京都的東山高中，憑藉著在聯賽中單賽季轟入22球的驚人天賦，最終重回職業軌道，於2015年加盟J聯盟鳥棲砂岩，並迅速從前鋒位置轉型為中場大腦。隨後，鎌田大地開啟了他的留洋傳奇，先後效力於德甲法蘭克福、比甲聖圖爾登、義甲拉素，並於2024年轉戰英超水晶宮。他在法蘭克福時期更是達到巔峰，不僅助隊拿下2021-22賽季歐霸盃冠軍，更成為史上少數能在歐冠與歐霸賽場多次建功的日本球員。來到水晶宮後，他延續火熱狀態，於2024-25賽季助隊捧起足總盃，更在本賽季奪下歐足總協會聯賽（ECL）冠軍，累積了深厚的歐洲賽場經驗。在森保一麾下的日本國家隊中，鎌田大地目前擔任「3-4-2-1」陣型中的雙後腰核心。在對陣荷蘭的比賽中，他展現了驚人的戰術執行力，無論是組織進攻時精準的穿越傳球，還是防守端強悍的對抗與掃蕩，都讓對手難以招架。數據顯示，他在該場比賽中不僅擁有100%的搶斷成功率，還在第89分鐘補進了價值連城的追平球。日媒形容，隊友們在場上不自覺地將球傳給他的模樣，猶如阿根廷巨星梅西在場上受到隊友信賴的縮影，稱其已實質成為這支日本隊的「王」。出生日期： 1996年8月5日（29歲）身高： 184公分位置： 中場 / 前鋒現效力球隊： 英超水晶宮國家隊成績： 截至2024年6月，已代表日本隊出賽33場，攻進7球。個人重要榮譽：2021-22 歐霸盃冠軍（法蘭克福）2024-25 英格蘭足總盃冠軍（水晶宮）2025-26 歐足總協會聯賽冠軍（水晶宮）