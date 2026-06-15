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2026年世界盃火熱開踢，日本國家隊總教練森保一再度因為他的「男兒淚」成為鎂光燈焦點，甚至連韓國媒體都高度關注。在首場對陣荷蘭的賽前國歌演奏儀式上，森保一再度被捕捉到眼眶泛淚、情緒激昂的畫面。這股愛國心與責任感在日本國內引發兩極評價，甚至有部分網友嘲諷「每場都在演」，但森保一在今（15）日的記者會上正面反擊，直言身為日本人，在世界舞台聽見國歌時情感澎湃，是「再自然不過的事」。隨著世界盃開打，日韓兩國的賽場一舉一動都備受亞洲球迷關注。本次世界盃的韓國官方轉播電視台《JTBC》，在今日便以「國歌演奏時胸中湧現熱血……雙眼濕潤的森保一總教練」為題，在網路上上傳了一段短影音，迅速引發熱議。與此同時，韓媒《SPOTV NEWS》也以「演奏君之代時流淚的森保一，正面反擊部分輿論批判」為題進行專題報導，指出在向來以冷靜、理性著稱的森保一身上，這種頻繁的「情感波動」在足壇教練中實屬罕見，也讓大眾對他的執教心態產生好奇。《SPOTV NEWS》在報導中敏銳地指出，森保一的淚水在過去初次曝光時，曾被視為極致愛國心與榮譽感的展現，在日本國內贏得排山倒海的讚譽。不過隨著這種「每逢國際賽聽國歌必哭」的場景在近年賽事中反覆上演，部分日本球迷開始批評他「過度情緒化」、「每場都哭太刻意」、「簡直像在作秀」。事實上，在世界盃開打前，森保一的愛國言論就曾引發討論。上個月在與冰島隊的熱身賽前，他曾公開宣告「要將大和魂與作為日本人的驕傲銘刻於心，向世界發起挑戰」，當時雖然激勵了全隊與多數粉絲，卻也招致部分輿論認為他過於守舊與煽情。面對外界的冷嘲熱諷，向來溫和的森保一選擇在記者會上正面迎擊。他坦言自己最近與相伴多年的精神導師對話，兩人達成了一個共識：「能夠以日本國家隊總教練的身份，站在國歌響徹世界的舞台上，這本身就是一種至高無上的祝福。」森保一堅定地表示：「在那個瞬間，內心情感不可遏制地高漲，我認為這作為一個日本人，是非常自然的事情。」