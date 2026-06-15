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國民黨主席鄭麗文率團訪美2周，頻傳出同框中國中共人士。繼日前被爆出與具中共統戰部背景人士俞國梁聚餐合照後，鄭麗文又傳出與多名遭美方安全部門長期關注、具有紅色背景的僑界人士公開互動。其中，中國「福建同鄉會」會長陳恒更被指曾在2023年率眾於紐約騷擾過境美國的前總統蔡英文，如今與鄭麗文同場甚至同桌用餐，引發外界質疑。2023年3月蔡英文出訪中美洲友邦並過境紐約時，曾有大批親中僑民前往下榻飯店外舉牌叫囂抗議，陳恒正是其中一名當時走在隊伍正前方的領頭人物，他當時身邊還有另一名紅色僑領盧建旺。同年3月，美國聯邦調查局逮捕盧建旺與陳金平，並同步對相關人士展開調查，後續更牽出中國公安部在曼哈頓唐人街運作「福州警僑事務海外服務站」案件。盧建旺與陳金平後來因違反「充當未登記外國代理人罪」及妨礙司法公正等罪遭定罪；陳恒本人雖未在蔡英文過境紐約遭騷擾案中遭起訴或判刑，但他所領導的「福建同鄉會」被指長期與遭定罪的盧建旺共事，並在中國公安部指揮下，於美國發動紅色政治動員及跨境鎮壓相關活動，因此至今仍被美國國安單位視為重點關注對象。而鄭麗文訪美期間與陳恒等具爭議背景人士同場互動，也讓美方安全相關系統高度關注。