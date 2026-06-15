端午節適逢6月畢業季，三商餐飲表示，2026首度聯名CPBL中職明星賽，開吃福勝亭、拿坡里披薩、三商炸雞199元特餐優惠，還推出「歐告」吉祥物周邊商品L夾滿額贈，旗下6大品牌爽吃最新速食優惠一次整理。
畢業季優惠！拿坡里披薩＋炸雞169元、烤雞套餐199元
犒賞學生，即日起至6月30日，拿坡里披薩・炸雞推出畢業季超值優惠！
◾️「6塊烤雞＋2支烤雞翅」套餐特價199元（原價520元）
◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠
端午節優惠！199元爽吃福勝亭、三商炸雞 「歐告」吉祥物開搶
三商餐飲今年首度攜手2026 CPBL中華職棒明星賽推出聯名活動，6月15日至7月20日，三商i美食卡APP免費領取六大品牌明星賽聯名優惠券（兌換至7月31日）還送「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」：
◾️三商巧福「叻沙牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價199元（原價275元）
◾️福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」特價199元（原價275元）
◾️三商鮮五丼「海味雙拼牛丼＋蒜味時蔬＋杯裝飲料」特價199元（原價250元）
◾️品川蘭「蘭・雪花牛肉麵」特價199元（原價260元）
◾️拿坡里「MINI披薩2個＋酥炸棒腿6入＋飲料1250ml」特價199元（原價389元）
◾️三商炸雞「6塊義式炸雞＋原味薯霸」特價199元（原價459元）
即日起至7月31日，活動期間至三商餐飲指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，也可獲得「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」乙個（每筆交易限贈乙個，各門市數量有限，送完為止）。
繼光香香雞：端午節買香香炸雞享「半價加購」優惠！
繼光香香雞表示，端午節優惠開吃！即日起至6月28日，全台門市購買「香香炸雞XL」，可享「半價加購」優惠！
「魚板串」特價20元、「迷你吉拿棒」25元、「樂薯（原味）」特價33元、「雞皮」特價33元、「墨魚甜不辣（海苔）」35元、「蒜脆杏鮑菇」特價39元、「十三香三角骨L」65元、「阿根廷魷魚L」特價93元。
提醒大家，桃機二航內、北湖口、動物園門市不參與，商品供應以門市實際狀況為主。
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犒賞學生，即日起至6月30日，拿坡里披薩・炸雞推出畢業季超值優惠！
◾️「6塊烤雞＋2支烤雞翅」套餐特價199元（原價520元）
◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠
三商餐飲今年首度攜手2026 CPBL中華職棒明星賽推出聯名活動，6月15日至7月20日，三商i美食卡APP免費領取六大品牌明星賽聯名優惠券（兌換至7月31日）還送「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」：
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即日起至7月31日，活動期間至三商餐飲指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，也可獲得「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」乙個（每筆交易限贈乙個，各門市數量有限，送完為止）。
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提醒大家，桃機二航內、北湖口、動物園門市不參與，商品供應以門市實際狀況為主。