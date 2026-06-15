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畢業季優惠！拿坡里披薩＋炸雞169元、烤雞套餐199元

▲拿坡里披薩・炸雞端午節優惠開吃薯霸。（圖／三商餐飲提供）

端午節優惠！199元爽吃福勝亭、三商炸雞 「歐告」吉祥物開搶

▲三商餐飲聯名2026 CPBL中華職棒明星賽要送「歐告」吉祥物周邊。（圖／三商餐飲提供）

繼光香香雞：端午節買香香炸雞享「半價加購」優惠！

▲繼光香香雞買香香炸雞享「半價加購」年中慶優惠。（圖／繼光香香雞提供）

端午節適逢6月畢業季，三商餐飲表示，2026首度聯名CPBL中職明星賽，開吃福勝亭、拿坡里披薩、三商炸雞199元特餐優惠，還推出「歐告」吉祥物周邊商品L夾滿額贈，旗下6大品牌爽吃最新速食優惠一次整理。犒賞學生，即日起至6月30日，拿坡里披薩・炸雞推出畢業季超值優惠！◾️（原價520元）◾️（原價420元）平日下午3點前限時優惠三商餐飲今年首度攜手2026 CPBL中華職棒明星賽推出聯名活動，6月15日至7月20日，三商i美食卡APP免費領取六大品牌明星賽聯名優惠券（兌換至7月31日）還送「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」：◾️（原價275元）◾️（原價275元）◾️（原價250元）◾️（原價260元）◾️（原價389元）◾️（原價459元）即日起至7月31日，活動期間至三商餐飲指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，也可獲得「2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾」乙個（每筆交易限贈乙個，各門市數量有限，送完為止）。繼光香香雞表示，端午節優惠開吃！「魚板串」特價20元、「迷你吉拿棒」25元、「樂薯（原味）」特價33元、「雞皮」特價33元、「墨魚甜不辣（海苔）」35元、「蒜脆杏鮑菇」特價39元、「十三香三角骨L」65元、「阿根廷魷魚L」特價93元。提醒大家，桃機二航內、北湖口、動物園門市不參與，商品供應以門市實際狀況為主。