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陳以信反嗆：賴總統從未訪問過

國民黨主席鄭麗文訪美行程接近尾聲，所到之處的僑宴上都受到僑胞熱烈歡迎，不過先前也傳出鄭麗文訪問華府期間，美國國務院僅派出科室層級官員會晤，接待層級較慣例下降。對此，國民黨政策會副執行長陳以信表示，從鄭麗文二度造訪AIT華盛頓總部和行政部門溝通聯繫、以及與美國會議員的一對一溝通，還有基於台美默契的未公開行程，足見美方對鄭麗文的高度興趣；經過雙方坦率且深入的溝通，相信美方一定會對國民黨的立場與鄭麗文路線有更深刻的了解。針對外傳美國務院僅派出科室層級官員接待，國民黨回應表示，鄭麗文非常感謝美方安排，此行「見到該見的人，說了想說的話」。國民黨也強調，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露會面安排細節，但雙方對話坦率且深入，有助深化國民黨與美國多個行政部門之間的互信與雙邊關係。陳以信也表示，從鄭麗文二度造訪AIT華盛頓總部、與美國行政部門溝通聯繫，以及與美國國會議員進行一對一交流來看，足見美方對鄭麗文高度關注。他認為，經過此次坦率且深入的溝通後，美方對國民黨立場與鄭麗文路線，應會有更深刻了解。陳以信指出，鄭麗文此行除獲僑界熱情支持，也在美西、美東與華府拜訪重要智庫，並接受國際主流媒體專訪與曝光，這種公眾外交形式，是過去許多訪美政治人物難以做到的。他批評，綠營媒體為打壓鄭麗文訪美成果，誤傳白宮國安會行程，又在缺乏官方消息來源下報導美方降格接待，已傷害台美互信。陳以信並反問，總統賴清德上任2年仍未踏上美國本土過境訪問，民進黨有何立場質疑鄭麗文訪美成果？