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▲昂達夫成為自2014年「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodriguez）在對陣日本的比賽中以替補身份達成「1球2助攻」紀錄以來，史上第二位在世界盃賽場上完成此舉的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲替補上陣的前鋒昂達夫（Deniz Undav），他僅上場不到30分鐘，便以1進球、2助攻的高效率表現，成為這場進球饗宴中的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽首輪戰況激烈，四屆冠軍「戰車軍團」德國隊在首戰中火力全開，以7：1大勝世界盃初登場的庫拉索（Curacao）。本場比賽的最大亮點，莫過於替補上陣的前鋒昂達夫（Deniz Undav），他僅上場不到30分鐘，便以1進球、2助攻的高效率表現，成為這場進球饗宴中的關鍵人物，並一舉寫下多項罕見紀錄。同時德國隊打進世界盃第239球，超越巴西，獨居史上第一。這場7：1的狂勝不僅為德國隊奪得開門紅，更是一場具備歷史意義的紀錄之夜。憑藉這場大勝，德國隊在世界盃歷史上的進球總數累積達到239球，正式超越巴西隊的238球，成為世界盃史上進球總數最多的球隊。此外，這是德國隊史上第四次在單場世界盃比賽中攻入7球以上，持續改寫賽事紀錄。昂達夫在比賽第64分鐘替補登場，隨即展現出強大的進攻統治力。他先是在第69分鐘助攻隊友納撒尼爾·布朗（Nathaniel Brown）破門，將比分擴大至5：1，隨後於第78分鐘親自操刀攻入個人在本屆世界盃的首顆進球，最終在第88分鐘再度助攻哈弗茨（Kai Havertz）完成最後一擊。根據Opta數據統計，昂達夫成為自2014年「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodriguez）在對陣日本的比賽中以替補身份達成「1球2助攻」紀錄以來，史上第二位在世界盃賽場上完成此舉的球員。儘管庫拉索作為世界盃初登場的隊伍，在面對德國強大火力時顯得力不從心，但在第21分鐘由科梅嫩西亞（Shurandy Sambo）攻入的那顆歷史性進球，仍博得了現場球迷的熱烈掌聲。賽後，昂達夫的表現獲得了德國教頭納格爾斯曼的高度讚賞。這位現年29歲、效力於斯圖加特的德甲前鋒，本賽季展現了驚人的門前嗅覺，今日的亮眼表現更證明了他已準備好成為德國隊角逐金盃的最強替補「奇兵」。對於德國隊而言，這場比賽不僅展現了深厚的板凳深度，更確立了昂達夫作為戰術輪換中的重要資產。接下來面對分組對手，德國隊若能維持如此恐怖的進攻效率，無疑將成為本屆世界盃最具威脅的奪冠熱門。