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▲小煜前妻言言（右）分享兩人離婚後一起陪玩畫面，鬆口會選擇分開，是想更健康的生活。（圖／翻攝自言言IG@panaiyen）

男星楊奇煜（小煜）與圈外妻子言言去年底共同宣布結束5年多婚姻，消息當時震驚不少粉絲，離婚半年後言言近日透過社群平台開放問答，首度分享自己對感情與愛情的最新看法，當被問到離婚後還相不相信愛情時，她坦言：「愛人前先學會愛自己！」面對粉絲提問「還會想談感情嗎？」以及「離婚後還相信愛情嗎？」等問題，言言並沒有迴避，而是大方分享自己的內心想法，她坦言自己依舊相信愛情的存在，只是經歷過婚姻與人生不同階段後，對感情有了更成熟的認識，也更理解愛情與現實之間需要取得平衡。言言表示，雖然仍然相信愛，但經歷過一段婚姻後，會更加清楚感情中的現實層面，她認為愛情並不是人生的全部，兩個人在一起除了情感之外，還需要面對生活中的各種課題，因此如今的她看待感情已不像過去那般單純，而是多了一份理性與理解。談到最想分享給大家的感情建議時，言言特別提到「愛自己」的重要性，她認為與其把快樂建立在另一半身上，不如先學會照顧自己、經營自己的生活。當一個人能夠獨立感受幸福與快樂時，即使面對感情中的起伏，也比較不容易被外在因素影響。最後，言言也強調儘管人生經歷了一些改變，但自己待人真誠的態度始終沒有改變，她坦言自己依然願意相信善良、相信真心，也相信愛情的存在，這番成熟且正向的發言曝光後，不少網友紛紛留言替她加油打氣，認為她展現出歷經婚姻後更加堅強與自信的一面。