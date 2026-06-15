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▲順利掀翻最大競爭對手厄瓜多的象牙海岸，已經在E組的晉級之路上佔據了絕對的主導權，極有希望在本屆賽事實現隊史首次闖入世界盃淘汰賽的目標。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃E組首輪在費城林肯金融體育場點燃戰火，由新科非洲盃冠軍象牙海岸，強碰南美鐵血勁旅厄瓜多。這場攸關E組出線名額的關鍵卡位戰，演變成一場驚心動魄的「門柱大戰」，兩隊在短短52分鐘內狂中4次門柱，刷新世界盃8年來的罕見紀錄。最終，象牙海岸憑藉23歲的曼聯前鋒迪亞洛（Amad Diallo）在第90分鐘上演壓哨絕殺，以1：0險勝厄瓜多，喜迎開門紅。本場對決是兩大防守神盾的硬碰硬。象牙海岸在非洲區世預賽締造了10場不敗、狂轟25球且「0失球」的完美戰績；而厄瓜多在南美區世預賽18場僅丟5球，是南美防守最強悍的隊伍。然而，這場盾與盾的對決，卻在球門前留下了戲劇性場面。上半場第25分鐘，厄瓜多前鋒耶博阿（John Yeboah）右路內切後左腳射門，皮球砸在橫樑上彈出，象牙海岸逃過一劫。僅過了5分鐘，厄瓜多攻勢再起，明達（Alan Minda）接應直塞突入禁區左側爆射，未料皮球再度擊中橫樑。下半場雙方交換球場，開賽僅1分鐘，厄瓜多爾傳奇老將瓦倫西亞（Enner Valencia）底線抽射，皮球第三度擊中立柱。第52分鐘，變成象牙海岸攻勢受挫，瓦希（Elye Wahi）門前接應橫傳起腳勁射，皮球同樣無情地被橫樑拒之門外。比賽僅踢了52分鐘，兩隊就4度擊中門柱，這是世界盃歷史上第11次出現單場至少4度中柱的奇觀，也是自2018年瑞士對瑞士哥斯大黎加之戰以來的首次。厄瓜多爾也成為繼1990年巴西、2014年荷蘭之後，歷史上第三支出線單場3中柱的悲情球隊。在熬過雙方不斷中柱的撞牆期後，熱身賽接連斬落韓國、蘇格蘭、法國等強敵的象牙海岸展現出非洲新王的強大韌性。全場第89分鐘，象牙海岸在右路撕開防線，迪奧曼德精準橫傳，埋伏在禁區中路的曼聯球星迪亞洛果斷推射破網。這一記第90分鐘的壓哨絕殺，瞬間點燃了現場非洲球迷的瘋狂熱情。這顆進球讓這頭非洲大象一舉打破多項歷史宿命。在此之前，象牙海岸在世界盃賽史上從未戰勝過南美球隊，也從未對南美球隊完成過完封的壯舉，過去三屆交手分別敗給阿根廷、巴西、哥倫比亞且狂丟7球，這場勝利一口氣將「恐南美魔咒」與「必丟分魔咒」全數粉碎。此外，這場勝利也讓象牙海岸將世界盃小組賽首戰不敗紀錄延伸至3場，連續兩屆世界盃都順利取得開門紅。在同組除了德國實力一枝獨秀的情況下，順利掀翻最大競爭對手厄瓜多的象牙海岸，已經在E組的晉級之路上佔據了絕對的主導權，極有希望在本屆賽事實現隊史首次闖入世界盃淘汰賽的目標。