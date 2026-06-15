台股今（15）日大盤開盤大漲千點！有一名民眾發文表示，自己在5年前就開始定期定額購買ETF 0050（元大台灣50）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息），不過卻因為股票和女友發生爭執，原來女友看到原PO的存股，開始要求原PO買包包送她，甚至稱原PO的錢以後就是她的，讓原PO無奈分手。
每個月投資ETF 卻被女友當成自己的
原PO在Dcard發文表示，自己5年前出社會，每個月領薪水都會留下一筆錢，定期定額買ETF，0050（元大台灣50）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）都有在固定存，幾年下來累積的資產還可以。不過交往5年多的女友則是月光族，基本上沒有存款。
前陣子兩人討論要買房，原PO將自己的股票資產跟女友坦白，沒想到女友一系列行為，讓原PO相當傻眼，他和女友上週跟女友大學同學聚餐，她居然在聚會上說出「我男友超強，存超多股票，以後我們結婚直接躺平，他的股票就是我的股票」。
攤牌溝通仍不改 無奈提分手
原PO到女友家吃飯，還被女友媽媽暗示要「照顧一下家人」，贊助女友弟弟買機車，令原PO很錯愕，「那些是我存了5年、省吃儉用存下來的資產，怎麼變成大家的提款機了？」真正引爆爭議的導火索，是女友在逛街時，要求原PO賣掉一張0050，買一個6萬元的包包送給她，原PO當下直接拒絕女友，並表示股票是他自己的資產，不是用來揮霍的。
不料女友竟表示，原PO的錢就是她的錢，「計較成這樣很不成熟」，後來原PO決定跟女友攤牌，女友仍認為結婚後股票資產就是她的，原PO直接提出分手。貼文一出，許多網友表示，「這種看到錢就變了的人，趕快丟掉比較實在」、「還沒結婚，快逃」、「金錢觀差這麼多，如何在一起5年」，不過也有人質疑該文章的真實性，「感覺就創（作文），整個內容太套路了」、「引戰文」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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原PO在Dcard發文表示，自己5年前出社會，每個月領薪水都會留下一筆錢，定期定額買ETF，0050（元大台灣50）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）都有在固定存，幾年下來累積的資產還可以。不過交往5年多的女友則是月光族，基本上沒有存款。
前陣子兩人討論要買房，原PO將自己的股票資產跟女友坦白，沒想到女友一系列行為，讓原PO相當傻眼，他和女友上週跟女友大學同學聚餐，她居然在聚會上說出「我男友超強，存超多股票，以後我們結婚直接躺平，他的股票就是我的股票」。
原PO到女友家吃飯，還被女友媽媽暗示要「照顧一下家人」，贊助女友弟弟買機車，令原PO很錯愕，「那些是我存了5年、省吃儉用存下來的資產，怎麼變成大家的提款機了？」真正引爆爭議的導火索，是女友在逛街時，要求原PO賣掉一張0050，買一個6萬元的包包送給她，原PO當下直接拒絕女友，並表示股票是他自己的資產，不是用來揮霍的。
不料女友竟表示，原PO的錢就是她的錢，「計較成這樣很不成熟」，後來原PO決定跟女友攤牌，女友仍認為結婚後股票資產就是她的，原PO直接提出分手。貼文一出，許多網友表示，「這種看到錢就變了的人，趕快丟掉比較實在」、「還沒結婚，快逃」、「金錢觀差這麼多，如何在一起5年」，不過也有人質疑該文章的真實性，「感覺就創（作文），整個內容太套路了」、「引戰文」。
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