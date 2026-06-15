我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃F組首輪迎來史詩大戰，亞洲第一強權日本在兩度落後的絕境下，再度展現刻進骨子裡的強大韌性與自信，終場前憑藉替補奇兵的神奇聯手，以2：2驚險逼平世界排名第8的橘衣軍團荷蘭。日本隊不僅成功捍衛亞洲球隊對戰歐洲的不敗金身，主帥森保一再度展現恐怖的臨場指揮，他那招牌的「死亡筆記本」更在社群上引發網友瘋狂熱議。本場比賽上半場，荷蘭隊全面掌控節奏，日本隊則在守門員鈴木彩艷的帶領下力保不失。下半場第51分鐘，荷蘭隊世界第一中衛范戴克（Virgil van Dijk）在無人盯防下頭球破門，打破僵局。若換作十年前的日本隊，面對荷蘭的重擊可能早就一路輸下去了。不過這支早已習慣擊敗德國、西班牙的藍武士，臉上完全沒有一絲慌亂。僅僅6分鐘後，久保建英在左側底線冷靜地倒三角回敲，跟上的中村敬斗低射破網，皮球輕微折射鑽入死角、扳平比分。儘管第64分鐘荷蘭靠著薩默維爾（Crysencio Summerville）再度以2：1超前，但日本隊刻在骨子裡的強隊自信，讓他們持續在前場施壓，用高效率的傳切與跑位，不斷蠶食出荷蘭隊防線的漏洞。眼看時間一分一秒流逝，森保一在第75分鐘果斷變陣，將伊東純也、小川航基、富安健洋與菅原由勢等底牌盡出，直接把進攻強度拉滿。這幾次換人完全命中了荷蘭隊體能下滑的邊路與禁區軟肋，也就此奠定了追平的賽果。替補登場的「進攻萬花筒」伊東純也與菅原由勢在右路徹底被釋放，伊東純也賽後透露：「我在場邊看就覺得對手體能下降、防守沒有壓上來，所以決定不盲目突破，而是簡單直接地送出落點不同的傳中球。」歷史性的一幕在第89分鐘上演，日本隊獲得右側角球機會，伊東純也精準開出，替補前鋒小川航基在前點高高躍起甩頭攻門，皮球不偏不倚擊中身前隊友鎌田大地的身體發生折射，徑直破網。伊東純也賽後透露，前幾次角球發現傳到中間或後點都不好傳，所以這次特別注意到小川航基的跑位，採取「往回拉」的傳球。雖然鎌田大地是「被動」破門，且讓伊東純也開玩笑地說「結果是鎌田的進球，我的助攻沒了」，但這顆帶著運氣成分的 2：2 絕平球，正是日本隊持續施壓、不停奔跑換來的必然回報。有趣的是，就在第89分鐘絕殺進球前，轉播鏡頭捕捉到森保一在場邊神情嚴肅、手拿筆記本低頭猛寫的招牌畫面，結果下一秒日本隊就奇蹟般地追平比分。這一幕讓觀看直播的台灣網友瞬間炸鍋，紛紛留言調侃：「死亡筆記本又顯靈了。」、「每次拍到他，日本隊就會得分」、「森保一根本是用筆記本指使選手使用《閃電十一人》的皇帝企鵝」、「到底在寫什麼？該不會是等一下晚餐要吃什麼吧？」賽後，總教練森保一雖然展現了極高的臨場調度能力，但他對平局依然顯得有些「不滿足」，直言：「球隊沒能贏球當然很遺憾，我認為我們完全有機會贏。但球員在兩度落後下都沒有放棄，全隊擰成一股繩拼到最後，這1分讓我們接下來的作戰方式更加明確。」