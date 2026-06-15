我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高雄市少年警察隊隊長陳仁正也化身這次課程講師講述青少年犯罪預防宣導重要性及最新、財損最高詐騙手法解析。（圖／高雄市少年警察隊提供）

高市警局少年警察隊攜手社團法人高雄市觀護協會，共同舉辦「校園反詐騙志工培訓活動」，各界熱心人士及志工近百人踴躍參與，透過專業講師授課解析最新詐騙型態、受騙者心理及反詐宣講技巧，結合實際案例分享，使參訓人員深入了解詐騙集團常見話術及被害人受騙歷程，強化辨識與應對能力，提升識詐知能與宣講技巧，共同打造校園與社區防詐安全網。完成培訓的志工夥伴將化身為校園與社區的「反詐種子」，深入校園活動及基層鄰里推廣識詐、反詐及法治教育，不僅協助提升青少年防詐意識，也增進學校教職員及社區民眾相關知能，藉以降低少年涉案及校園安全事件發生風險，擴大犯罪預防宣導量能，落實校園安全維護目標。少年警察隊隊長陳仁正也化身這次課程講師在課堂上感性呼籲，青少年是社會未來的重要基石，犯罪預防教育必須向下扎根，透過持續宣導建立正確法治觀念，才能有效提升自我保護能力。課程中特別介紹「165打詐儀錶板」運用方式，帶領培訓人員認識「假投資」、「假檢警」及「假中獎」等常見詐欺案例與識詐宣導影片。識詐、反詐工作是一場全民共同參與的長期工程，透過此次志工培訓，結合民間力量共同推動防詐教育，建構綿密社區防詐網絡，將識詐觀念深入家庭、扎根校園，攜手守護青少年安全。期盼藉由公私協力、警民合作，讓反詐知識廣泛傳遞，使更多青少年具備辨識詐騙能力，避免成為詐騙集團的受害者。