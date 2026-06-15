高市警局少年警察隊攜手社團法人高雄市觀護協會，共同舉辦「校園反詐騙志工培訓活動」，各界熱心人士及志工近百人踴躍參與，透過專業講師授課解析最新詐騙型態、受騙者心理及反詐宣講技巧，結合實際案例分享，使參訓人員深入了解詐騙集團常見話術及被害人受騙歷程，強化辨識與應對能力，提升識詐知能與宣講技巧，共同打造校園與社區防詐安全網。
完成培訓的志工夥伴將化身為校園與社區的「反詐種子」，深入校園活動及基層鄰里推廣識詐、反詐及法治教育，不僅協助提升青少年防詐意識，也增進學校教職員及社區民眾相關知能，藉以降低少年涉案及校園安全事件發生風險，擴大犯罪預防宣導量能，落實校園安全維護目標。
少年警察隊隊長陳仁正也化身這次課程講師在課堂上感性呼籲，青少年是社會未來的重要基石，犯罪預防教育必須向下扎根，透過持續宣導建立正確法治觀念，才能有效提升自我保護能力。課程中特別介紹「165打詐儀錶板」運用方式，帶領培訓人員認識「假投資」、「假檢警」及「假中獎」等常見詐欺案例與識詐宣導影片。
識詐、反詐工作是一場全民共同參與的長期工程，透過此次志工培訓，結合民間力量共同推動防詐教育，建構綿密社區防詐網絡，將識詐觀念深入家庭、扎根校園，攜手守護青少年安全。期盼藉由公私協力、警民合作，讓反詐知識廣泛傳遞，使更多青少年具備辨識詐騙能力，避免成為詐騙集團的受害者。
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少年警察隊隊長陳仁正也化身這次課程講師在課堂上感性呼籲，青少年是社會未來的重要基石，犯罪預防教育必須向下扎根，透過持續宣導建立正確法治觀念，才能有效提升自我保護能力。課程中特別介紹「165打詐儀錶板」運用方式，帶領培訓人員認識「假投資」、「假檢警」及「假中獎」等常見詐欺案例與識詐宣導影片。
識詐、反詐工作是一場全民共同參與的長期工程，透過此次志工培訓，結合民間力量共同推動防詐教育，建構綿密社區防詐網絡，將識詐觀念深入家庭、扎根校園，攜手守護青少年安全。期盼藉由公私協力、警民合作，讓反詐知識廣泛傳遞，使更多青少年具備辨識詐騙能力，避免成為詐騙集團的受害者。