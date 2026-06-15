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▲金均河（中）在《鐵拳教育》飾演受金武烈所託，在少年監獄嚇唬觸法少年的死刑犯。（圖／翻攝自金均河IG@_kyuna___）

韓劇《鐵拳教育》5日在Netflix上線後，火速登上熱門排行榜第一名。但其中備受矚目的竟不是主角，而是在第6集中，幫助教權保護局嚇唬觸法少年的殺死刑犯金秀謙（金均河 飾），他笑著對督察「羅華振」（金武烈 飾）說出「希望不會再有像我一樣的人」的那一幕，直接逼哭全網，短短幾分鐘的細膩演技，就讓金均河成功爆紅。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理出這位演員資料，其實劇中演學生的他已經33歲，還出演過《少年法庭》、《浪漫醫生金師傅3》等人氣韓劇。在《鐵拳教育》中爆紅的金均河今年已33歲，其實他並不是新人，而是早在2003年就以童星身分出道的大前輩。金均河在2003年出演經典韓劇《海神》出道，當時年僅10歲的他，就展現出了精湛演技，但不像大部分的童星出道不久就受到矚目、甚至在成年後擔綱主演，金均河則是多以小角色現身。就算沒有受到太多關注，金均河仍持續耕耘演技，從2011年開始陸續出演《夥伴情人》、《一起吃飯吧2》、《我的鬼神君》、《少年法庭》、《Missing：他們存在過2》、《稻草人》等經典韓劇。其中在《少年法庭》中，他飾演「延和集體性侵案」（原型為2018年的「仁川國中女生輪姦案」）主要加害少年之一白度炫，更是讓大家氣得牙癢癢。金均河在劇中演出將被害少女灌酒後集體性侵，並拍下暴力影片加以勒索、強迫賣淫的角色。他完美演出了角色的傲慢、狡猾及不良少年的陰暗面，精湛的反派演技給觀眾留下了極為深刻的印象。雖然當時金均河的演技受到外界大量稱讚，但依然被劇中主角蓋過，討論度持續的並不久。而這次在《鐵拳教育》中，金均河飾演殺害霸凌自己的加害者後，被關進少年監獄的死刑犯。他受金武烈所託，耍狠嚇唬觸法少年，展現出冷酷又恐怖的演技，讓大家都以為他真的這麼壞，沒想到之後才知道都是裝的。而他最後露出天真又帶有一點懊悔的眼神對金武烈說：「請不要再讓任何人落到像我這樣，我覺得教權局應該做得到。」短短兩句話就展現出許多複雜情緒，怨恨命運對自己的不公、也懊悔自己的選擇，希望不要再出現像自己這樣受害人變成加害者，細膩演技讓觀眾看得淚流滿面。金均河也因此在出道23年後終於被外界看到，成功爆紅。