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謝寒冰揭：賴瑞隆選情可能並非如綠營民調所稱大幅領先

年底九合一選戰升溫，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆近日質疑國民黨參選人柯志恩「資產、家人都在美國」，引柯志恩昨（14）日回應，她的財產申報都清楚登載在監察院資料中，一切合法透明，更反批賴瑞隆真的想討論家人這題嗎？「回去跟你的團隊想清楚再來說吧」。對此，名嘴謝寒冰表示，賴瑞隆若真如綠營民調所稱大幅領先柯志恩，就不會攻擊對手甚至延伸到家庭議題；其近期攻勢反而暴露選情焦慮，也可能是幕僚策略失當。柯志恩表示，指稱她家人在美國是造謠，她的先生早已在台灣，並與她一起在高雄生活；兒子則從出生到大學都在台灣受教育，服完兵役後才前往美國尋求職涯發展。她強調，在海外工作不代表不愛台灣，並反問賴瑞隆，是否也曾用同樣標準質疑總統賴清德或前總統蔡英文的家人？柯志恩也反嗆，若選舉攻防要牽扯家人，賴瑞隆應先想清楚。謝寒冰昨則上《新聞大白話》時指出，賴瑞隆近期頻頻攻擊柯志恩，甚至將焦點延伸到對方家庭，反而透露選情可能並非如綠營民調所稱大幅領先。他指出，如果賴瑞隆真的穩定領先柯志恩，理論上根本不需要理會對手，更不會主動拉高攻擊強度。謝寒冰也認為，柯志恩回應相對有風度，並直指賴瑞隆的幕僚策略可能正在害他。謝寒冰進一步以台北市長選戰作比較，指出民進黨台北市長參選人沈伯洋近期持續試圖攻擊台北市長蔣萬安，但效果並不明顯。他認為，蔣萬安之所以不讓沈伯洋「蹭聲量」，正是因為民調領先者通常沒有必要與落後太多的對手正面交鋒。謝寒冰表示，民調大幅領先者往往會專注市政與既有節奏，不會輕易被對手帶動議題，因此賴瑞隆近期的攻勢，反而讓外界看見其選情焦慮。