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▲順利產下孩子後，北榮醫護團隊也緊急為產婦開顱。（圖／北榮提供）

北榮團隊急救援 陳威明：向同仁表達最高敬意及感謝

一個新生命的誕生，需要的努力可能超乎想像。台北榮總院長陳威明分享，自己上週某天一早進到手術室開刀，聽到同仁說，「隔壁手術室30多位醫護正在搶救一名患者」。他好奇一看才知道，是懷孕29週的孕婦，因腦瘤復發出血，導致顱內壓升高及左側肢體無力，情況十分危急。醫療團隊當機立斷，決定為她緊急進行剖腹產。了解故事後也讓陳威明感動不已。北榮神經外科主任吳昭慶提到，一位懷孕29週的孕婦原只是因前幾日晚間出現頭痛，至急診就醫，經核磁共振檢查後，確診為腦瘤復發併出血。後續2天患者頭痛持續惡化，並伴隨單側肢體無力、噁心嘔吐，注意力也逐漸變得模糊。吳昭慶說，為了保護胎兒，孕婦無法使用一般降腦壓藥物，只能依靠少量類固醇勉強支撐。不過，孕婦後來透露，當時心裡始終只有一個念頭，讓寶寶在肚子裡多待1分鐘，就多成熟1分鐘，盡可能降低早產可能帶來的各種併發症。也因為病患情況十分危急。醫療團隊當機立斷，決定為個案緊急進行剖腹產。吳昭慶分享，在手術室內聚集了30多位來自不同科別的醫護人員，包括麻醉科、產科、新生兒科及神經外科等，全部人屏息以待。在繁複的流程與重重挑戰中，醫護迅速為剛出生的早產兒展開急救，剪斷臍帶、抽吸口鼻分泌物、建立呼吸道並給予氧氣、保暖照護、監測心跳與血壓。在新生兒科團隊的照護下，孩子在保溫箱中，順利直達新生兒加護病房。手術室內，產科團隊也仔細止血並縫合子宮。接著就由神經外科開顱護理團隊接手。吳昭慶說，透過每一個科別的相互支援，寶寶平安出生，媽媽也順利度過緊急生產的生死關頭，更順利清除腦瘤，狀況一切穩定。陳威明表示，自己聽聞此事後，也吳昭慶主任將這段感人的故事，經患者及家屬同意，向同仁們分享30多位醫護人員全力搶救產婦及新生兒的過程。他說，要向所有默默付出的同仁表達最高的敬意與謝意，「你們的汗水絕對不會白流，醫院只要能力所及，一定會努力照顧大家，並持續提供更好的福利！」