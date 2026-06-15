我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國總統川普（Donald Trump）宣布美國與伊朗達成終戰協議，並表示荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將全面恢復通航後，市場對中東局勢降溫及能源供應恢復的期待迅速升溫，帶動亞洲主要股市15日強勢上攻，日本與韓國股市雙雙大漲，其中日經指數更首度突破6萬9000點大關，改寫歷史新高紀錄。東京股市15日開盤後買盤全面湧入，日經225指數一路走高，不僅突破8月3日盤中創下的6萬8786.49點歷史高點，更首度站上6萬9000點關卡，盤中漲幅一度超過3000點，創下史上最大單日漲點之一。截止台北時間9時37分，日經225指數報69,405.23點，上漲3,385.19點，漲幅5.13%。市場人士指出，推動日股大漲的主要因素來自中東緊張情勢緩解。川普日前宣布，美伊已就停止衝突達成協議，並稱荷姆茲海峽未來將對全球船舶全面開放且免收通行費。由於荷姆茲海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，市場因此看好中東原油供應將逐步恢復正常。受到相關消息激勵，紐約原油期貨價格同步下跌，作為國際油價指標的西德州中級原油（WTI）期貨價格一度跌至每桶80美元區間，反映市場對能源供應中斷的憂慮明顯降溫。匯市方面，隨著避險需求下降，先前因地緣政治風險而走強的美元出現回吐，東京外匯市場日圓兌美元匯率升至1美元兌159日圓後半區間。韓國股市同樣受到利多激勵。韓國綜合指數（KOSPI）15日以8526.12點開出後持續擴大漲幅，盤中最高曾上漲5.91%至8603.48點。由於漲勢過於猛烈，開盤僅6分鐘即觸發「買盤側車機制」（Buy-side Sidecar），暫停程式化買盤報價5分鐘。這也是韓股繼12日後，連續第二個交易日啟動買盤側車措施。截止台北時間9時39分，KOSPI報8,523.18點，上漲399.56點，漲幅4.92%。韓元匯率也同步走強。首爾外匯市場15日開盤時，韓元兌美元匯率較前一交易日升值8.4韓元，來到1美元兌1511.4韓元。分析認為，若美伊終戰協議順利落實，並推動荷姆茲海峽恢復正常通航，將有助於降低全球能源價格壓力，改善市場風險偏好情緒。投資人對全球經濟與企業獲利前景的信心回升，也成為亞洲股市此次強勁反彈的重要推手。