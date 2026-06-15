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▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

本周台灣仍受西南風影響，各地水氣偏多，周一、周二（6月15日至6月16日）中南部持續有陣雨或雷雨，不過雨勢將逐日減弱，天氣風險公司分析師薛皓天表示，周三（6月17日）太平洋高壓逐漸西伸，天氣轉趨穩定，周四、周五（6月18日至6月19日）降雨進一步縮減，周末（6月20日至6月21日）各地可望轉為晴時多雲，端午連假天氣，高溫回升至33至35度。薛皓天指出，今天鋒面位於中國沿海至琉球群島西側海面，台灣受偏強的西南風影響，整體水氣仍多，台中以南白天偶爾有較大雨勢，北台灣「陰時多雲有短暫陣雨」，東部為陰時多雲局部有短暫陣雨，整體降雨強度比中南部弱許多。氣象署目前也持續發布「豪雨特報」。澎湖縣彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島薛皓天提及，明天鋒面逐漸來到台灣以北海面，大環境維持西南風，仍持續有水氣移入，不過雨量已經明顯減少，中南部維持「陰陣雨、局部雷雨」天氣，其餘地區陰時多雲有短暫陣雨，大台北午後局部有雷陣雨機會。周三開始，太平洋高壓西伸，西南風角度逐漸偏北，中部以南陰時多雲有短暫陣雨天氣，中北部多雲時陰天氣，北部、東部須注意午後雷雨所帶來的較大雨勢。薛皓天分析，周四、周五天氣越來越好，中部以南上午前水氣仍多，局部有零星短暫陣雨，白天大致為多雲，午後山區有短暫陣雨或雷雨，周末兩天各地天氣轉穩定，中部以南上午前局部仍有零星雨，各地白天轉晴時多雲天氣，氣溫會明顯回升，各地高溫約33至35度，大台北、花東局部有35度以上高溫。整體來說，本周天氣一日比一日好轉，漸趨穩定，後續下周受高壓籠罩影響，各地為晴朗天氣，高溫炎熱，午後受熱力作用雲增多，局部會有短暫陣雨或雷雨發生，屆時請多防曬、防中暑，且午後要多注意天氣變化。