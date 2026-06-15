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▲尼克奪冠當晚至少有5輛警車遭嚴重毀損，更有5輛巴士被暴徒拆解破壞，其中一輛校車甚至被當場焚毀。（圖／美聯社／達志影像）

▲原本應展現紐約客團結精神的慶祝活動，最終卻演變成了對城市的肆意破壞，嚴重損害了尼克隊奪冠後的正面形象。（圖／美聯社／達志影像）

▲尼克球迷慶祝活動中，除了毀損公物，暴力犯罪更是頻傳。警方證實，當晚至少發生了4起持刀傷人案件。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊奪下睽違53年的NBA總冠軍，這本該是紐約市民最狂歡的夜晚，卻因部分球迷的失控行為演變成一場災難。根據紐約警察局（NYPD）最新統計，在週六晚間的奪冠慶祝活動中，市區發生多起暴力犯罪事件，目前至少已有63人被逮捕，這場本應溫馨的慶祝活動，最終被染上了暴力與混亂的色彩。紐約市街頭在尼克奪冠後陷入瘋狂，這股情緒迅速演變成大規模破壞行為。根據警方消息，當晚至少有5輛警車遭嚴重毀損，更有5輛巴士被暴徒拆解破壞，其中一輛校車甚至被當場焚毀，現場慘狀令目擊者震驚。社群媒體上流傳的影片顯示，憤怒的球迷在街頭縱火燃燒垃圾桶、在建築物頂端施放煙火，甚至大肆破壞公物，如路燈與交通標示牌，整座城市宛如置身戰區。除了毀損公物，暴力犯罪更是頻傳。警方證實，當晚至少發生了4起持刀傷人案件。最令人震驚的是，在人潮洶湧的時代廣場附近，一名17歲少年在槍響中遭流彈擊中腳部受傷。防暴警察與消防員徹夜出動，直到隔天清晨才勉強平息這場混亂。在慶祝活動前，尼克隊老闆多蘭（James Dolan）與紐約市長瑪丹尼（Zohran Mamdani）皆曾公開呼籲球迷理性慶祝。多蘭當時在賽後誠懇表示：「我們知道大家很興奮，但請保持安全，不要傷害自己，也不要傷害別人。」市長瑪丹尼亦在社群媒體上喊話：「請負責任地慶祝，互相照應。」遺憾的是，顯然許多激進球迷並未將這些溫情喊話聽進去。這些原本應展現紐約客團結精神的慶祝活動，最終卻演變成了對城市的肆意破壞，嚴重損害了尼克隊奪冠後的正面形象。尼克隊官方預計於本週四舉行盛大的冠軍遊行，屆時將途經曼哈頓下城的「英雄峽谷」，預計將吸引數百萬球迷參與。然而，經歷了失控暴動後，紐約市府正嚴陣以待。警方預計將調派更高強度的維安警力，以防遊行活動再度失控。對於這座苦等金盃超過半世紀的城市而言，目前市區的慶祝暴動無疑是奪冠之夜的一大汙點。如何讓球迷在後續冠軍遊行中既能展現熱情，又能保持理性與安全，已成為紐約市政府與尼克球團當前最嚴峻的挑戰。