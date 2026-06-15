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▲秦基周外型甜美有氣質，罵起髒話反差極大。（圖／翻攝自秦基周IG@jinkijoo）

韓劇《鐵拳教育》播出後大受好評，主演之一的韓國女星秦基周也因此爆紅，她劇中飾演脾氣火爆的女督察「任含琳」，超愛罵髒話。第9集中，任含琳更不間斷罵了1分多鐘的難聽字眼，導致壞學生的遊戲帳號被停權300年，讓觀眾全笑翻。粉絲也紛紛拜託Netflix釋出該段幕後花絮，笑說：「好想看導演喊卡後，秦基周的反應」。《鐵拳教育》第9集中，教權局的督察為了讓壞學生的遊戲帳號被官方封鎖，故意駭進去，瘋狂罵別人髒話，讓該帳號遭到檢舉。當時男主角羅華振（金武烈飾）派出任含琳（秦基周）上場，要她「有多髒罵多髒」，封鎖時間越長越好，所以任含琳就火力全開。只見她不只罵三字經，更狂說一大串搞笑又損人的話，例如：「比星期一早上還讓人想吐的垃圾人」、「隨口說你帥就真自以為帥，你這張臉醜到爆炸，王八蛋」、「你們的豬腦袋都裝大便，乾脆扯下來拿去裝飾聖誕樹好了」。眾多誇張字句成功讓遊戲帳號被封鎖300年，也讓觀眾聽完全笑翻。有網友就截下該片段分享到Threads，發文笑說：「」。該篇貼文曝光後，吸引3.7萬人按讚，大家看了也紛紛留言：「封號300年那一幕我笑到不行」、「奉書被嚇到哭了也很好笑」、「導演喊卡那瞬間，現場應該死寂3秒然後全場鼓掌吧」、「好想知道這段有沒有NG」。現年37歲的秦基周過去曾在韓國三星集團工作，後來又跑到電視台當實習記者，接著更轉行去當模特兒，直到2015年才正式踏入戲劇圈，成為一名演員，生涯履歷相當豐富，網友見狀也笑說：「原來當過記者，難怪語速可以這麼快」。