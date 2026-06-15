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66架今年全交機難度高

空軍向美國新購66架F-16C/D Block70（空軍稱F-16V BLK70）戰機，原訂首架2024年交機，因為新冠疫情、供應鏈等因素至今仍未交機。有美國航空迷目擊，台灣向美採購首架F-16V BLK70雙座機(編號6831)裝上適型油箱的戰機及3個副油箱的戰機，從德州沃斯堡海軍基地起飛，將透過空中加油方式，橫跨太平洋後飛返花蓮空軍基地。據了解，最快預計3天內抵台。為了對抗共軍新一代先進戰機，國防部在2019年以2472億餘元與美國簽約採購66架F-16C/D Block70戰機，原訂於2024年首批交機，但因全球供應鏈中斷及軟體測試等因素嚴重延宕，2025年3月28日才舉行首架F-16V交機典禮。有網友目擊台灣的新購F-16V從德州沃斯堡海軍基地起飛，據了解，返台交機作業計畫是由我方飛行員駕駛，由於F-16V加掛油箱最大航程約4,100公里，航程未及台灣，因此必須透過美軍加油機，預計進行近20次空中加油，跨越太平洋直接飛返台灣花蓮基地，進行檢整後再飛往駐地志航基地，預計最快3天內飛抵台灣。針對新購F-16V戰機交機延宕，國防部長顧立雄3月在立院答詢時表示，已有59架F-16 Block70戰機在生產線上製造，與MQ-9B無人機同樣預計今年第三季開始交運。顧立雄坦言，66架要今年全交機相當困難。