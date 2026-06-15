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2026年世界盃足球賽熱血開踢，本屆賽事將由墨西哥、加拿大、美國三地主辦，球迷若想收看精彩賽事，除了付費訂閱中華電信MOD與Hami Video外，7-11在全台3000間門市提供免費轉播，不用付費就可以觀看熱血賽事，記得先在線上確認有轉播的門市，以免白跑一趟。7-11表示，為迎接4年一度的國際足球盛事，即起至7月20日將於指定3000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL轉播26