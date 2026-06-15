2026年世界盃足球賽熱血開踢，本屆賽事將由墨西哥、加拿大、美國三地主辦，球迷若想收看精彩賽事，除了付費訂閱中華電信MOD與Hami Video外，7-11在全台3000間門市提供免費轉播，不用付費就可以觀看熱血賽事，記得先在線上確認有轉播的門市，以免白跑一趟。
世界盃免費轉播哪裡看？7-11全台3000間門市轉播
7-11表示，為迎接4年一度的國際足球盛事，即起至7月20日將於指定3000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL轉播26
場國際足球賽事，邀請全民一起熱血看球賽、為選手加油！7-ELEVEN直播門市查詢
同時，7-11全台門市一起迎接夏日沁涼消暑啤酒盛典，自6月
10日至7月7日止推出指定啤酒任選3件79折、6件77折， 指定啤酒任6件加價99元可換炫彩啤酒燈箱一款， 或加購指定下酒菜省30元。
除了7-11可免費觀看轉播外，今年中華電信MOD及Hami Video將完整直播2026FIFA世界盃™104場賽事，Hami Video同步成立24小時專屬頻道「Hami足球1台」至「Hami足球4台」，讓球迷可以依照賽程快速切換收看。《NOWNEWS》整理最便宜的訂閱方式一文看懂。
需要注意的是，Hami Video90天及180天方案皆為每期自動續租，完成訂閱後，系統會依方案週期自動扣款下一期費用。若只想看完本屆世界盃，建議在賽事結束後，記得到Hami Video App或電腦版官網的「訂閱紀錄」退租，避免下一期自動扣款。
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11表示，為迎接4年一度的國際足球盛事，即起至7月20日將於指定3000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL轉播26
同時，7-11全台門市一起迎接夏日沁涼消暑啤酒盛典，自6月
除了7-11可免費觀看轉播外，今年中華電信MOD及Hami Video將完整直播2026FIFA世界盃™104場賽事，Hami Video同步成立24小時專屬頻道「Hami足球1台」至「Hami足球4台」，讓球迷可以依照賽程快速切換收看。《NOWNEWS》整理最便宜的訂閱方式一文看懂。
需要注意的是，Hami Video90天及180天方案皆為每期自動續租，完成訂閱後，系統會依方案週期自動扣款下一期費用。若只想看完本屆世界盃，建議在賽事結束後，記得到Hami Video App或電腦版官網的「訂閱紀錄」退租，避免下一期自動扣款。